Emekliler yurdun dört bir yanında sokağa döküldü: 'Sefalete teslim olmayacağız!'

Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:17

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:21

Türkiye’nin farklı şehirlerinde emekliler, düşük maaş zamlarını ve yaşam koşullarını protesto etmek için sokaklara çıktı. Mersin ve Fatsa’dan yükselen tepkiler, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların artık dayanılmaz hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

MERSİN’DE TABUTLU EYLEM

Mersin’de 2021 Tüm Emekliler Sendikası ve Türkiye Emekliler Derneği üyeleri, maaş zamlarının yetersizliğini protesto etmek için Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya geldi. Üzerinde "Emekli öldü. Emeklinin ruhuna el Fatiha" yazılı tabut maketi taşıyan emekliler, “Hükümet istifa” ve “Saray’dan hesabı emekçiler soracak” sloganları attı.

2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, emeklilerin barınma, geçim ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Emekliler sefalet içinde. Barınamıyoruz, doyamıyoruz, geçinemiyoruz. Çocuklarımız işsizlikle mücadele ederken, bizler çalışmak zorunda kalıyoruz. İktidarın uygulamaları bizleri yoksulluğa mahkûm etti.”

FATSA’DA “YA İNSAN GİBİ YAŞAYACAĞIZ, YA MEYDANLARI ISITACAĞIZ”

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda toplandıktan sonra Plevne Meydanı’na yürüdü. “Emekliye bütçe, toplu sözleşme, ikramiye dört maaş” gibi sloganlar atan emeklilere esnaf ve vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Basın açıklamasında, açık mikrofon aracılığıyla emekliler tepkilerini dile getirdi:

“Siz saraylarda yaşarken biz gecekondu bulamıyoruz. Biz üretiyoruz, siz tüketiyorsunuz. Doktora ulaşamıyoruz, ilaç alamıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu mu adaletiniz? Bari istifa edin!”

Protesto, “En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlensin” talebiyle sona erdi.

“SEFALETE TESLİM OLMAYACAĞIZ”

Mersin’den Fatsa’ya kadar uzanan protestolarda emekliler, düşük maaşlar ve geçim sıkıntısı nedeniyle artık dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtti. Emekliler, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken, sosyal hakların iyileştirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Eylemler sırasında sıkça dillendirilen sloganlardan biri şuydu:

“Siz tok, biz aç. Biz ölüm sınırında yaşamayı reddediyoruz. Bu kötülüğün hesabını meydanlarda ve sandıkta soracağız!”