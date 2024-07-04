Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Bu kapsamda, Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 10 artış öngörülmüştü.
TOPLU SÖZLEŞME FARKI NASIL YANSIDI?
Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.
Ocak ayında yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştı. Kök aylığı 10 bin liranın altında kalan emekliler için aradaki farkın hazine tarafından karşılanması kararlaştırılmıştı.
MİLYONLARCA EMEKLİ 'SIFIR ZAM' ALACAK
Kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ancak kök aylığı 9 bin lira olan emeklilere yüzde 12,3 oranında zam yapılacakken, kök aylığı 8 bin olan milyonlarca emekli ise 'sıfır' zam almış olacak.
Açıklanan zam oranlarıyla birlikte aylıkları enflasyon karşısında iyice eriyen emeklilere yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Erdoğan’ın en düşük emekli aylığı konusunda adım atması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre, en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak.
Buna göre, hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak.
Altı aylık enflasyona paralel olarak yüzde 25 artış yapılacağı kaydedilirken en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL ve 13 bin TL civarında olacağı aktarıldı.
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