Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2024 Perşembe, 09:37
Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. 

Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

Bu kapsamda, Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 10 artış öngörülmüştü. 

Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

TOPLU SÖZLEŞME FARKI NASIL YANSIDI?

Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. 

Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.

Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

Ocak ayında yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştı. Kök aylığı 10 bin liranın altında kalan emekliler için aradaki farkın hazine tarafından karşılanması kararlaştırılmıştı.

Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

MİLYONLARCA EMEKLİ 'SIFIR ZAM' ALACAK

Kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ancak kök aylığı 9 bin lira olan emeklilere yüzde 12,3 oranında zam yapılacakken, kök aylığı 8 bin olan milyonlarca emekli ise 'sıfır' zam almış olacak.

Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

Açıklanan zam oranlarıyla birlikte aylıkları enflasyon karşısında iyice eriyen emeklilere yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 

Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Erdoğan’ın en düşük emekli aylığı konusunda adım atması bekleniyor.

Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre, en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak.

Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

Buna göre, hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak.

Erdoğan 'emekli'nin kaderini belirleyecek! En düşük emekli maaşına zam olacak mı?

Altı aylık enflasyona paralel olarak yüzde 25 artış yapılacağı kaydedilirken en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL ve 13 bin TL civarında olacağı aktarıldı.

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