En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum
Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi mi? Hangi bankada en düşük konut kredisi faizi var? 120 ay vadeli konut kredisi taksitleri ne kadar oldu? İşte tüm ayrıntılar...
Ev alacaklar için kritik gelişmeler gündeme geliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirim politikası, ihtiyaç ve ticari kredilere yansıdı.
FAİZ İNDİRİMİNE TAMAM MI DEVAM MI?
Merkez Bankası, 2025’in ilk faiz toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e düşürdü.
Ekonomistler, martta da faiz indiriminin devam edeceğini ve faiz oranının yüzde 42,5’e çekileceği öngörüsünde bulunmuştu. Bu gelişmeler, kredi piyasasını canlandırırken konut kredisinde faizler yüzde 2,85 seviyesine kadar düştü.
Peki en düşük konut kredisini hangi banka veriyor? İşte ayrıntılar...
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,81
Aylık Taksit: 38 bin 533 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 642 bin 738 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,50
Aylık Taksit: 35 bin 573 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 281 bin 980 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,30
Aylık Taksit: 33 bin 684 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 66 bin 643 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,25
Aylık Taksit: 33 bin 215 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 12 bin 419 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 722 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 825 bin 457 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Taksit: 29 bin 878 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 598 bin 724 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 2,84
Aylık Taksit: 29 bin 421 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 549 bin 364 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 3,14
Aylık Taksit: 32 bin 187 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 884 bin 300 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,92
Aylık Taksit: 30 bin 153 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 636 bin 682 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Taksit: 29 bin 878 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 608 bin 998 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Taksit: 29 bin 512 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 563 bin 227 TL
ALBARAKA TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,75
Aylık Taksit: 28 bin 603 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 460 bin 124 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,74
Aylık Taksit: 28 bin 512 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 436 bin 396 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,68
Aylık Taksit: 27 bin 970 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 380 bin 42 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 2,88
Aylık Taksit: 29 bin 786 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 606 bin 293 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Taksit: 29 bin 512 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 569 bin 287 TL
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