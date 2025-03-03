En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

Ekonomistler, martta da faiz indiriminin devam edeceğini ve faiz oranının yüzde 42,5’e çekileceği öngörüsünde bulunmuştu. Bu gelişmeler, kredi piyasasını canlandırırken konut kredisinde faizler yüzde 2,85 seviyesine kadar düştü.