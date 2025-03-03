En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi mi? Hangi bankada en düşük konut kredisi faizi var? 120 ay vadeli konut kredisi taksitleri ne kadar oldu? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
03 Mart 2025 Pazartesi, 17:07
En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

Ev alacaklar için kritik gelişmeler gündeme geliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirim politikası, ihtiyaç ve ticari kredilere yansıdı. 

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

FAİZ İNDİRİMİNE TAMAM MI DEVAM MI?

Merkez Bankası, 2025’in ilk faiz toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e düşürdü.

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

Ekonomistler, martta da faiz indiriminin devam edeceğini ve faiz oranının yüzde 42,5’e çekileceği öngörüsünde bulunmuştu. Bu gelişmeler, kredi piyasasını canlandırırken konut kredisinde faizler yüzde 2,85 seviyesine kadar düştü.

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

Peki en düşük konut kredisini hangi banka veriyor? İşte ayrıntılar...

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,81

Aylık Taksit: 38 bin 533 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 642 bin 738 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,50

Aylık Taksit: 35 bin 573 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 281 bin 980 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,30

Aylık Taksit: 33 bin 684 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 66 bin 643 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,25

Aylık Taksit: 33 bin 215 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 12 bin 419 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 31 bin 722 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 825 bin 457 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Taksit: 29 bin 878 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 598 bin 724 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 2,84

Aylık Taksit: 29 bin 421 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 549 bin 364 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

ING

Faiz Oranı: Yüzde 3,14

Aylık Taksit: 32 bin 187 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 884 bin 300 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,92

Aylık Taksit: 30 bin 153 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 636 bin 682 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Taksit: 29 bin 878 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 608 bin 998 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Taksit: 29 bin 512 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 563 bin 227 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

ALBARAKA TÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,75

Aylık Taksit: 28 bin 603 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 460 bin 124 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,74

Aylık Taksit: 28 bin 512 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 436 bin 396 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,68

Aylık Taksit: 27 bin 970 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 380 bin 42 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 2,88

Aylık Taksit: 29 bin 786 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 606 bin 293 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Taksit: 29 bin 512 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 569 bin 287 TL

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