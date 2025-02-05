En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Konut kredisi faizleri düştü mü? en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL konut kredisi için aylık taksit ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...
Merkez Bankası’nın ocak ayındaki faiz indirimi sonrasında konut kredisi faiz oranlarında ilk düşüş gerçekleşti.
23 Ocak’ta yapılan faiz indiriminin ardından bankaların nasıl bir adım atacağı merak edilirken, konut kredisi faiz oranlarında ilk değişiklik bu hafta itibarıyla görüldü.
Geçen hafta yüzde 2,79 olan en düşük konut kredisi faiz oranı, bu hafta yüzde 2,74’e geriledi.
Konut kredisi kullanmayı düşünenler için olumlu olarak değerlendirilen bu gelişme, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
BANKALARDA GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Bankaların 3 Şubat 2025 itibarıyla sunduğu en düşük faiz oranları, 61-120 ay vadede şu şekilde:
İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 3
TEB
Faiz oranı: Yüzde 3,00
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: Yüzde 2,88
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 2,85
QNB
Faiz oranı: Yüzde 2,84
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 2,79
VAKIF KATILIM
Faiz oranı: Yüzde 2,74
AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARLARI
En düşük faiz oranı olan yüzde 2,74’e göre yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon TL kredi için farklı vadelerde aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde belirlendi:
72 AY VADE
Aylık taksit: 31 bin 965 TL
Toplam geri ödeme: 2 milyon 302 bin 676 TL
84 AY VADE
Aylık taksit: 30 bin 555 TL
Toplam geri ödeme: 2 milyon 567 bin 801 TL
96 AY VADE
Aylık taksit: 29 bin 610 TL
Toplam geri ödeme: 2 milyon 843 bin 794 TL
108 AY VADE
Aylık taksit: 28 bin 963 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 129 bin 217 TL
120 AY VADE
Aylık taksit: 28 bin 512 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 422 bin 705 TL
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