En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Konut kredisi faizleri düştü mü? en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL konut kredisi için aylık taksit ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2025 Çarşamba, 11:38
En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın ocak ayındaki faiz indirimi sonrasında konut kredisi faiz oranlarında ilk düşüş gerçekleşti. 

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

23 Ocak’ta yapılan faiz indiriminin ardından bankaların nasıl bir adım atacağı merak edilirken, konut kredisi faiz oranlarında ilk değişiklik bu hafta itibarıyla görüldü.

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Geçen hafta yüzde 2,79 olan en düşük konut kredisi faiz oranı, bu hafta yüzde 2,74’e geriledi. 

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Konut kredisi kullanmayı düşünenler için olumlu olarak değerlendirilen bu gelişme, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

BANKALARDA GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bankaların 3 Şubat 2025 itibarıyla sunduğu en düşük faiz oranları, 61-120 ay vadede şu şekilde:

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 3

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

TEB

Faiz oranı: Yüzde 3,00

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 2,88

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

AKBANK 

Faiz oranı: Yüzde 2,85

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

QNB

Faiz oranı: Yüzde 2,84

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI 

Faiz oranı: Yüzde 2,79

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

VAKIF KATILIM

Faiz oranı: Yüzde 2,74

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARLARI

En düşük faiz oranı olan yüzde 2,74’e göre yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon TL kredi için farklı vadelerde aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde belirlendi:

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

72 AY VADE

Aylık taksit: 31 bin 965 TL

Toplam geri ödeme: 2 milyon 302 bin 676 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

84 AY VADE

Aylık taksit: 30 bin 555 TL

Toplam geri ödeme: 2 milyon 567 bin 801 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

96 AY VADE

Aylık taksit: 29 bin 610 TL

Toplam geri ödeme: 2 milyon 843 bin 794 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

108 AY VADE

Aylık taksit: 28 bin 963 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 129 bin 217 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

120 AY VADE

Aylık taksit: 28 bin 512 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 422 bin 705 TL

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