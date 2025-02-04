Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

Türkiye, asgari ücretle çalışan nüfus oranında Avrupa ülkeleri arasında en yüksek seviyede yer alıyor. Asgari ücret, birçok ülkede Türkiye’den katbekat yüksek olmasına rağmen, Türkiye'deki çalışanların büyük bölümü bu seviyede maaş alıyor. Peki Avrupa'da asgari ücretler ve asgari ücretle çalışan oranları hangi seviyede? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2025 Salı, 18:00
Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında en yüksek seviyede. 

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de çalışan nüfusun neredeyse yarısı asgari ücretle geçimini sağlıyor. 

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

Avrupa’da asgari ücretle çalışanların oranı genellikle düşük seviyelerde bulunurken, Almanya, Fransa, komşu ülke Yunanistan ve Portekiz’de yüzde 10 seviyesinin üzerindeyken Hollanda, İngiltere ve Estonya gibi ülkeler ise bu oranın altında kalıyor.

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

ASGARİ ÜCRETTE DURUM

Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenirken, bu rakam güncel kurla yaklaşık 595,24 Euro’ya denk geliyor. 

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

Avrupa ülkelerinde ise asgari ücret, Türkiye’ye kıyasla katbekat yüksek seviyelerde. 

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

Örneğin, Almanya’da asgari ücret 2 bin 256,32 Euro, Fransa’da 1.801,80 Euro, Hollanda’da ise 2 bin 473 Euro olarak uygulanıyor.

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

Asgari ücretle çalışan nüfus oranlarına göre bazı Avrupa ülkelerinde durum şu şekilde:

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

1- ESTONYA

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 3,4

Asgari ücret: 886 Euro

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

2- HOLLANDA

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 4

Asgari ücret: 2 bin 473 Euro

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

3- BİRLEŞİK KRALLIK

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 5

Asgari ücret: 2.148,90 Sterlin (Saatlik: 12,21 Sterlin)

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

4- İRLANDA

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 5,6

Asgari ücret: 2 bin 160 Euro

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

5- LİTVANYA

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 10’dan az

Asgari ücret: 1.038 Euro

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

6- POLONYA

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 11,8

Asgari ücret: 4 bin 300 Zloty (1.019 Euro)

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

7- LETONYA

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 12,6

Asgari ücret: 740 Euro

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

8- GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 12,4

Asgari ücret: 900 Euro

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

9- SLOVENYA

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 15,2

Asgari ücret: 1.253,90 Euro

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

10- FRANSA

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 17

Asgari ücret: 1.801,80 Euro

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

11- ALMANYA

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 19

Asgari ücret: 2.256,32 Euro (Saatlik: 12,82 Euro)

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

12- PORTEKİZ

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 22,4

Asgari ücret: 870 Euro

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

13- YUNANİSTAN

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 23,7

Asgari ücret: 968,33 Euro

Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

14- TÜRKİYE

Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 40’dan fazla

Asgari ücret: 22 bin 104 TL (595,24 Euro / 495,41 Sterlin)

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