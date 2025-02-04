Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!
Türkiye, asgari ücretle çalışan nüfus oranında Avrupa ülkeleri arasında en yüksek seviyede yer alıyor. Asgari ücret, birçok ülkede Türkiye’den katbekat yüksek olmasına rağmen, Türkiye'deki çalışanların büyük bölümü bu seviyede maaş alıyor. Peki Avrupa'da asgari ücretler ve asgari ücretle çalışan oranları hangi seviyede? İşte ayrıntılar...
Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında en yüksek seviyede.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de çalışan nüfusun neredeyse yarısı asgari ücretle geçimini sağlıyor.
Avrupa’da asgari ücretle çalışanların oranı genellikle düşük seviyelerde bulunurken, Almanya, Fransa, komşu ülke Yunanistan ve Portekiz’de yüzde 10 seviyesinin üzerindeyken Hollanda, İngiltere ve Estonya gibi ülkeler ise bu oranın altında kalıyor.
ASGARİ ÜCRETTE DURUM
Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenirken, bu rakam güncel kurla yaklaşık 595,24 Euro’ya denk geliyor.
Avrupa ülkelerinde ise asgari ücret, Türkiye’ye kıyasla katbekat yüksek seviyelerde.
Örneğin, Almanya’da asgari ücret 2 bin 256,32 Euro, Fransa’da 1.801,80 Euro, Hollanda’da ise 2 bin 473 Euro olarak uygulanıyor.
Asgari ücretle çalışan nüfus oranlarına göre bazı Avrupa ülkelerinde durum şu şekilde:
1- ESTONYA
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 3,4
Asgari ücret: 886 Euro
2- HOLLANDA
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 4
Asgari ücret: 2 bin 473 Euro
3- BİRLEŞİK KRALLIK
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 5
Asgari ücret: 2.148,90 Sterlin (Saatlik: 12,21 Sterlin)
4- İRLANDA
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 5,6
Asgari ücret: 2 bin 160 Euro
5- LİTVANYA
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 10’dan az
Asgari ücret: 1.038 Euro
6- POLONYA
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 11,8
Asgari ücret: 4 bin 300 Zloty (1.019 Euro)
7- LETONYA
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 12,6
Asgari ücret: 740 Euro
8- GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 12,4
Asgari ücret: 900 Euro
9- SLOVENYA
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 15,2
Asgari ücret: 1.253,90 Euro
10- FRANSA
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 17
Asgari ücret: 1.801,80 Euro
11- ALMANYA
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 19
Asgari ücret: 2.256,32 Euro (Saatlik: 12,82 Euro)
12- PORTEKİZ
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 22,4
Asgari ücret: 870 Euro
13- YUNANİSTAN
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 23,7
Asgari ücret: 968,33 Euro
14- TÜRKİYE
Asgari ücret alan nüfus: Yüzde 40’dan fazla
Asgari ücret: 22 bin 104 TL (595,24 Euro / 495,41 Sterlin)
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