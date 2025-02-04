Türkiye asgari ücretle çalışan nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde!

Avrupa’da asgari ücretle çalışanların oranı genellikle düşük seviyelerde bulunurken, Almanya, Fransa, komşu ülke Yunanistan ve Portekiz’de yüzde 10 seviyesinin üzerindeyken Hollanda, İngiltere ve Estonya gibi ülkeler ise bu oranın altında kalıyor.