Sürücüler dikkat: LPG'ye zam geldi!
Yeni yılda akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar geldi. Bugünden itibaren LPG fiyatlarında 1 lira 5 kuruşluk zam geldi.
Sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 5 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.
Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; 5 Şubat 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 46,34 TL
Motorin litre fiyatı: 46,47 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 46,19 TL
Motorin litre fiyatı: 46,36 TL
LPG litre fiyatı: 26,99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,86 TL
Motorin litre fiyatı: 47,15 TL
LPG litre fiyatı: 27,49 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,23 TL
Motorin litre fiyatı: 47,53 TL
LPG litre fiyatı: 27,34 TL
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