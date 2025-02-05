Sürücüler dikkat: LPG'ye zam geldi!

Sürücüler dikkat: LPG'ye zam geldi!

Yeni yılda akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar geldi. Bugünden itibaren LPG fiyatlarında 1 lira 5 kuruşluk zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2025 Çarşamba, 10:32
Sürücüler dikkat: LPG'ye zam geldi!

Sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 5 kuruş zam geldi.

Sürücüler dikkat: LPG'ye zam geldi!

Benzin ve motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

Sürücüler dikkat: LPG'ye zam geldi!

Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; 5 Şubat 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

Sürücüler dikkat: LPG'ye zam geldi!

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46,34 TL

Motorin litre fiyatı: 46,47 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

Sürücüler dikkat: LPG'ye zam geldi!

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46,19 TL

Motorin litre fiyatı: 46,36 TL

LPG litre fiyatı: 26,99 TL

Sürücüler dikkat: LPG'ye zam geldi!

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,86 TL

Motorin litre fiyatı: 47,15 TL

LPG litre fiyatı: 27,49 TL

Sürücüler dikkat: LPG'ye zam geldi!

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47,23 TL

Motorin litre fiyatı: 47,53 TL

LPG litre fiyatı: 27,34 TL

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