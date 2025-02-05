Uzmanlardan kritik işsizlik maaşı uyarısı: 30 günlük süreye dikkat!
En yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanıyor? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı kaç ay ödeniyor? İşte tüm ayrıntılar...
Asgari ücretin netleşmesinin ardından işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri ve asgari ücretlilerin rapor ücretleri gibi birçok kalemde değişiklik yaşandı.
Yeni yılın başlamasıyla işsizlik ödeneği de arttı ve en düşük ile en yüksek işsizlik maaşları belirlendi.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
Sigortalı çalışanlara işsizlik dönemlerinde mali destek sağlayan işsizlik maaşı, belirli kriterlere göre hesaplanıyor.
Bu ödeneği alabilmek için sigortalının işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmiş olması ve belirlenen çalışma süresi şartlarını karşılaması gerekiyor.
HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
İşsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançlarının günlük ortalamasının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor.
Ancak aylık ödenen tutar, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. Bu üst sınır, işsizlik maaşının tavan miktarını belirliyor.
2025 yılı itibarıyla en düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 TL’den 10.332,43 TL’ye yükseldi. Öte yandan, brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda, işsizlik maaşının üst sınırı 10 bin 322 TL olarak belirlendi.
KİMLER YARARLANABİLİR?
İşsizlik maaşı alabilmek için sigortalının kendi isteğiyle işten ayrılmamış olması gerekiyor.
İşveren tarafından iş sözleşmesinin sonlandırılması şartı aranırken, ayrıca son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş ve son 120 gün boyunca kesintisiz çalışılmış olması gerekiyor.
VERGİ KESİNTİLERİ VE NET ÖDEMELER
İşsizlik maaşı üzerinden damga vergisi kesintisi yapılıyor. Örneğin, brüt kazancı 26 bin 5 TL olan bir çalışanın işsizlik maaşı, vergilendirme sonrası yaklaşık 10 bin 322 TL’ye düşüyor.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?
İşsizlik maaşı süresi sigortalının çalışma günlerine göre değişiyor:
600 gün sigortalı çalışanlar 6 ay (180 gün),
900 gün sigortalı çalışanlar 8 ay (240 gün),
1080 gün sigortalı çalışanlar ise 10 ay (300 gün) boyunca işsizlik maaşı alabiliyor.
Bunun yanı sıra, işsizlik maaşı alan bireyler SGK tarafından ücretsiz genel sağlık sigortası hizmetlerinden de yararlanabiliyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIRILIYOR?
İşsizlik maaşı her ayın beşinde hak sahiplerine ödeniyor. Ödemeler, İŞKUR’a bildirilen banka hesap numaralarına yatırılırken, hesap bilgileri eksik veya hatalı olanlar için en yakın PTT şubesi üzerinden işlem yapılıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI ONAYLANDIKTAN KAÇ GÜN SONRA HESABA GEÇER?
Başvuruların değerlendirilmesi genellikle başvurunun yapıldığı ayın sonunda tamamlanıyor ve ödemeler her ayın beşinde gerçekleştiriliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gerekli gördüğü durumlarda ödeme tarihlerini öne çekme yetkisine sahip.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSUNDA SÜRE SINIRI VAR MI?
İşsizlik maaşı almak isteyenlerin, işten ayrıldıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde İŞKUR’a başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Bu süreyi aşan başvurular geç kabul edilse de, işsizlik maaşı süresi başvurunun geciktiği gün kadar azalıyor.
Uzmanlar, özellikle uzun süreli işsizlik maaşı ihtiyacı duyanların bu süreyi kaçırmamaları gerektiği konusunda uyarıyor.
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