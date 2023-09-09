En güvenli Toyota Corolla artık Türkiye'de...

Yeni Toyota Corolla Hatchback Hybrid, yeni nesil tam hibrit sistemiyle donatıldı. Kapsamlı mühendislik çalışmalarıyla birlikte daha yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde geliştirilen Corolla Hatchback, 140 HP güce sahip 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla geliyor. Önceki nesil tam hibrit sistemine göre daha yüksek performans sunmasına karşın 101 g/km ile daha düşük emisyonlara sahip olan Corolla Hatchback, 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor. Aynı zamanda yeni Corolla Hatchback Hybrid, WLTP ölçümlerine göre 4.5 lt’ye kadar 100 kilometrelik düşük ortalama tüketimiyle de öne çıkıyor.

Yenilenen Corolla Hatchback Hybrid’de kullanılan daha hafif ve daha küçük yeni lityum-iyon batarya ile ağırlık yüzde 14 azaltılırken, güç çıkışı ise yüzde 14 artırıldı. Yeni soğutma sistemiyle birlikte daha sessiz bir sürüş sunan 5. Jenerasyon hibrit sistemi, daha rafine bir sürüş elde edilmesini sağlıyor. Corolla Hatchback, Hybrid sessizliğini de bünyesinde barındırıyor.

Corolla Hatchback’in kabininin merkezinde ise 10.5 inç “Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi”, daha hızlı ve sezgisel çalışan ekranıyla, kablosuz Apple CarPlay ve kablolu Android Auto akıllı telefon entegrasyonunu beraberinde sunuyor.