En güvenli Toyota Corolla artık Türkiye'de...
Toyota, sportif tasarım özelliklerinin öne çıktığı yeni Corolla Hatchback Hybrid modelini Türkiye’de satışa sundu.
Toyota’nın sürekli gelişim felsefesiyle üretilen Corolla Hatchback, 5. Jenerasyon Hybrid teknolojisiyle Toyota plazalarda yerini aldı.
Yeni Toyota Corolla Hatchback Hybrid, yeni nesil tam hibrit sistemiyle donatıldı. Kapsamlı mühendislik çalışmalarıyla birlikte daha yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde geliştirilen Corolla Hatchback, 140 HP güce sahip 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla geliyor. Önceki nesil tam hibrit sistemine göre daha yüksek performans sunmasına karşın 101 g/km ile daha düşük emisyonlara sahip olan Corolla Hatchback, 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor. Aynı zamanda yeni Corolla Hatchback Hybrid, WLTP ölçümlerine göre 4.5 lt’ye kadar 100 kilometrelik düşük ortalama tüketimiyle de öne çıkıyor.
Yenilenen Corolla Hatchback Hybrid’de kullanılan daha hafif ve daha küçük yeni lityum-iyon batarya ile ağırlık yüzde 14 azaltılırken, güç çıkışı ise yüzde 14 artırıldı. Yeni soğutma sistemiyle birlikte daha sessiz bir sürüş sunan 5. Jenerasyon hibrit sistemi, daha rafine bir sürüş elde edilmesini sağlıyor. Corolla Hatchback, Hybrid sessizliğini de bünyesinde barındırıyor.
Corolla Hatchback’in kabininin merkezinde ise 10.5 inç “Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi”, daha hızlı ve sezgisel çalışan ekranıyla, kablosuz Apple CarPlay ve kablolu Android Auto akıllı telefon entegrasyonunu beraberinde sunuyor.
TOYOTA COROLLA DONANIM SEÇENEKLERİ
Toyota, Corolla Hatchback Hybrid’i, Hybrid Flame ve Hybrid Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sundu.
TOYOTA COROLLA TMATE GÜVENLİK
Corolla Hatchback Hybrid, sürücü, yolcular, diğer araçlar, yayalar ve trafikteki diğer kullanıcılar için en yüksek güvenliği sunmak adına son nesil Toyota Safety Sense 3 sistemi ile donatıldı. Bu amaçla yeni ve gelişmiş teknolojiler Toyota T-Mate’te bir araya getirildi.
Önceki nesil sisteme göre radar ve kamera sistemleri de geliştirilen Toyota Safety Sense 3, artık daha geniş alanı ve daha uzun menzili tarayarak kapsamı çok daha geniş bir koruma sağlıyor. Yaya, Bisikletli ve Motosikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistemi’nin (PCS) yanı sıra Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi (ITA) de özellikler arasına eklendi. Sistem, olası kaza ve çarpışma anlarında sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor, şartlara göre gerekirse otomatik fren yaparak kazaları engelleyebiliyor.
Corolla Hatchback Hybrid’de yer alan yeni güvenlik özelliği Proaktif Sürüş Desteği, sürüş sırasında aracın yaya, bisikletli veya park halindeki araçlara yaklaşmasını önlemek ve kaza riskini minimize etmek için belli şartlarda tespit ettiği yaya ve araçlara belli bir mesafe kaldığında sürüşü direksiyon ve fren aracılığıyla destekliyor.
Güvenli Çıkış Asistanı, kör noktada bir araç/bisiklet tespit edildiyse kapının açılması durumunda dijital gösterge ekranında uyarı ışıklarının yanmasını ve sesli uyarı verilmesini sağlıyor. Arka Koltuk Hatırlatıcı, arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmaması için araç durdurulduğunda dijital gösterge ekranında görsel ve sesli olarak uyarı veriyor.
Bunlara ek olarak; Acil Durum Direksiyon Desteği, tüm hızlarda Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Sollama Desteği, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Akıllı Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi de Yeni Corolla Hatchback’in öne çıkan diğer güvenlik özellikleri arasında bulunuyor.
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