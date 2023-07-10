Apple'dan 1 yılda 6. zam! iPhone 14'ün fiyatı ne kadar oldu? iPhone 12, 13, 14 kaç TL oldu? Güncel iPhone fiyat listesi 2023...
Apple, Türkiye'de satılan birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde çok sayıda ürünün fiyatında artış yapıldığı görüldü. KDV oranlarında yapılan artış sonrası Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. Peki, iPhone 14'ün fiyatı ne kadar oldu? iPhone 12, 13, 14 kaç TL oldu? Güncel iPhone fiyat listesi 2023...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlenmesinden sonra zamlar yapılmaya başlandı. KDV oranlarında yapılan artış sonrası Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. Peki, iPhone 14'ün fiyatı ne kadar oldu? iPhone 12, 13, 14 kaç TL oldu? Güncel iPhone fiyat listesi 2023...
GÜNCEL İPHONE FİYATLARI 2023
Apple'ın Türkiye'deki ürünlerine yine zam geldi. En pahalı iPhone 87.457 TL oldu.
GÜNCEL İPHONE 14 FİYATLARI
• iPhone 14 Pro Max 1 TB: 87.457 TL
• iPhone 14 Pro Max 512 GB: 79.321 TL
• iPhone 14 Pro Max 256 GB: 71.185 TL
• iPhone 14 Pro Max 128 GB: 67.118 TL
GÜNCEL İPHONE 13 FİYATLARI
• iPhone 13 512 GB: 52.880 TL
• iPhone 13 256 GB: 44.745 TL
• iPhone 13 128 GB: 40.677 TL
GÜNCEL İPHONE 12 FİYATLARI
• iPhone 12 64 GB: 36.609 TL
• iPhone 12 128 GB: 38.643 TL
• iPhone 12 256 GB: 42.711 TL
GÜNCEL İPHONE SE FİYATLARI
• iPhone SE 64 GB: 24.914 TL
• iPhone SE 128 GB: 26.948 TL
• iPhone SE 256 GB: 31.016 TL
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