Apple'dan 1 yılda 6. zam! iPhone 14'ün fiyatı ne kadar oldu? iPhone 12, 13, 14 kaç TL oldu? Güncel iPhone fiyat listesi 2023...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlenmesinden sonra zamlar yapılmaya başlandı. KDV oranlarında yapılan artış sonrası Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. Peki, iPhone 14'ün fiyatı ne kadar oldu? iPhone 12, 13, 14 kaç TL oldu? Güncel iPhone fiyat listesi 2023...

GÜNCEL İPHONE FİYATLARI 2023

Apple'ın Türkiye'deki ürünlerine yine zam geldi. En pahalı iPhone 87.457 TL oldu.