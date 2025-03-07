En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

Araba almak isteyenler, taşıt kredisi faiz oranları ve güncel indirimleri merakla araştırıyor. Peki, hangi banka en uygun faiz oranını sunuyor? 400 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödeme tutarları nasıl şekilleniyor? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
07 Mart 2025 Cuma, 16:32
En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

2025 yılı itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. 

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

Uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden kredi faizleri, yeni yıl ile birlikte aşağı yönlü bir hareket sergilemeye başladı.

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

Şu an bankalar, araba almak isteyenlere çeşitli faiz oranları ve ödeme planları sunuyor. 

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

Yüksek faiz oranları, taşıt almak isteyenleri zorlamış olsa da, 2025 itibarıyla faizlerin düşüş göstermesiyle birlikte araba almak isteyenler için fırsatlar doğdu. 

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

Örneğin, şu anda piyasa genelinde en düşük faiz oranı yüzde 3,30 seviyelerinde bulunuyor.

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

Peki, şu anda hangi bankalar en uygun taşıt kredisi faizini veriyor? İşte güncel faiz oranları ve ödeme detayları...

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

En uygun taşıt kredisi faiz oranları:

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,30

Aylık Taksit: 30 bin 313 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 93 bin 289 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,15

Aylık Taksit: 29 bin 657 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 69 bin 652 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 4,79

Aylık Taksit: 28 bin 101 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 13 bin 655 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,99

Aylık Taksit: 24 bin 757 TL

Toplam Ödeme: 893 bin 262 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 3,49

Aylık Taksit: 22 bin 754 TL

Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 22 bin 990 TL

Toplam Ödeme: 829 bin 667 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,25

Aylık Taksit: 21 bin 818 TL

Toplam Ödeme: 787 bin 467 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,00

Aylık Taksit: 20 bin 862 TL

Toplam Ödeme: 753 bin 358 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

ALBARAKA TÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 21 bin 204,58 TL

Toplam Ödeme: 763 bin 384 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 22 bin 362 TL

Toplam Ödeme: 807 bin 39 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,30

Aylık Taksit: 22 bin 12 TL

Toplam Ödeme: 794 bin 733 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

2025 yılındaki faiz indirimi ile taşıt almak isteyenler için uygun ödeme planları da devreye girdi. 

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

Şu anda bankalar, araba almak için 400 bin TL kredi kullanacak olan bir kişi için aylık ödeme miktarını 20 bin TL ile 30 bin TL arasında sunuyor. 

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!

En uygun taşıt kredisi faiz oranını belirlemek ve otomobil alımınızı kolaylaştırmak için mevcut faiz oranlarını ve ödeme seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

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