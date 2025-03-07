En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte banka banka güncel rakamlar!
Araba almak isteyenler, taşıt kredisi faiz oranları ve güncel indirimleri merakla araştırıyor. Peki, hangi banka en uygun faiz oranını sunuyor? 400 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödeme tutarları nasıl şekilleniyor? İşte tüm ayrıntılar...
2025 yılı itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor.
Uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden kredi faizleri, yeni yıl ile birlikte aşağı yönlü bir hareket sergilemeye başladı.
Şu an bankalar, araba almak isteyenlere çeşitli faiz oranları ve ödeme planları sunuyor.
Yüksek faiz oranları, taşıt almak isteyenleri zorlamış olsa da, 2025 itibarıyla faizlerin düşüş göstermesiyle birlikte araba almak isteyenler için fırsatlar doğdu.
Örneğin, şu anda piyasa genelinde en düşük faiz oranı yüzde 3,30 seviyelerinde bulunuyor.
Peki, şu anda hangi bankalar en uygun taşıt kredisi faizini veriyor? İşte güncel faiz oranları ve ödeme detayları...
En uygun taşıt kredisi faiz oranları:
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,30
Aylık Taksit: 30 bin 313 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 93 bin 289 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,15
Aylık Taksit: 29 bin 657 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 69 bin 652 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Aylık Taksit: 28 bin 101 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 13 bin 655 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 24 bin 757 TL
Toplam Ödeme: 893 bin 262 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 22 bin 754 TL
Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 22 bin 990 TL
Toplam Ödeme: 829 bin 667 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,25
Aylık Taksit: 21 bin 818 TL
Toplam Ödeme: 787 bin 467 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,00
Aylık Taksit: 20 bin 862 TL
Toplam Ödeme: 753 bin 358 TL
ALBARAKA TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 21 bin 204,58 TL
Toplam Ödeme: 763 bin 384 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 22 bin 362 TL
Toplam Ödeme: 807 bin 39 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,30
Aylık Taksit: 22 bin 12 TL
Toplam Ödeme: 794 bin 733 TL
2025 yılındaki faiz indirimi ile taşıt almak isteyenler için uygun ödeme planları da devreye girdi.
Şu anda bankalar, araba almak için 400 bin TL kredi kullanacak olan bir kişi için aylık ödeme miktarını 20 bin TL ile 30 bin TL arasında sunuyor.
En uygun taşıt kredisi faiz oranını belirlemek ve otomobil alımınızı kolaylaştırmak için mevcut faiz oranlarını ve ödeme seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.
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