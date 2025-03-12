En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Bankalar 36 ay vadeli taşıt kredisi seçenekleriyle araç sahibi olmak isteyenlere farklı faiz oranları ve ödeme planları sunuyor. Faiz oranları yüzde 3 ile yüzde 7,41 arasında değişirken, hangi banka en uygun taşıt kredisini sunuyor? İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
12 Mart 2025 Çarşamba, 13:58
En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Bankalar taşıt kredisi seçenekleriyle yurttaşların araç sahibi olmasına olanak tanımaya devam ediyor. 

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Farklı faiz oranları vade seçenekleri ve ödeme planlarıyla bankalar taşıt kredisi almak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor.

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Bankaların belirlediği faiz oranları ve ödeme taksitleri, araç alıcılarının bütçelerine göre farklılık gösteriyor.

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Faiz oranları, kredi vadesine ve bankanın sunduğu kampanyalara bağlı olarak değişirken, aylık taksitler de kredinin toplam tutarına göre hesaplanıyor.

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Özellikle 36 ay vade ile alınan kredilerde faiz oranları yüzde 3,00 ile yüzde 7,41 arasında değişiyor.

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Bu süreçte, kredi başvurusu yapan kişilerin kredi notu ve bankalarla olan finansal ilişkileri, faiz oranlarını doğrudan etkileyebiliyor. 

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Taşıt kredisi almak isteyen yurttaşlar, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını ve ödeme planlarını karşılaştırarak kendilerine en uygun seçeneği belirleyebilir.

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

İşte en uygun taşıt kredisi faiz oranları:

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 7,41

Aylık Taksit: 39 bin 991 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 441 bin 678 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 6,29

Aylık Taksit: 34 bin 760 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 253 bin 368 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,30

Aylık Taksit: 30 bin 313 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 93 bin 289 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,15

Aylık Taksit: 29 bin 657 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 69 bin 652 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 4,79

Aylık Taksit: 28 bin 101 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 13 bin 655 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,99

Aylık Taksit: 24 bin 757 TL

Toplam Ödeme: 893 bin 262 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 22 bin 990 TL

Toplam Ödeme: 829 bin 667 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 3,49

Aylık Taksit: 22 bin 754 TL

Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 22 bin 362 TL

Toplam Ödeme: 807 bin 39 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,30

Aylık Taksit: 22 bin 12 TL

Toplam Ödeme: 794 bin 733 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,25

Aylık Taksit: 21 bin 818 TL

Toplam Ödeme: 787 bin 467 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

ALBARAKA TÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 21 bin 204 TL

Toplam Ödeme: 763 bin 384 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,00

Aylık Taksit: 20 bin 862 TL

Toplam Ödeme: 753 bin 358 TL

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