En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...
Bankalar 36 ay vadeli taşıt kredisi seçenekleriyle araç sahibi olmak isteyenlere farklı faiz oranları ve ödeme planları sunuyor. Faiz oranları yüzde 3 ile yüzde 7,41 arasında değişirken, hangi banka en uygun taşıt kredisini sunuyor? İşte ayrıntılar...
Bankalar taşıt kredisi seçenekleriyle yurttaşların araç sahibi olmasına olanak tanımaya devam ediyor.
Farklı faiz oranları vade seçenekleri ve ödeme planlarıyla bankalar taşıt kredisi almak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor.
Bankaların belirlediği faiz oranları ve ödeme taksitleri, araç alıcılarının bütçelerine göre farklılık gösteriyor.
Faiz oranları, kredi vadesine ve bankanın sunduğu kampanyalara bağlı olarak değişirken, aylık taksitler de kredinin toplam tutarına göre hesaplanıyor.
Özellikle 36 ay vade ile alınan kredilerde faiz oranları yüzde 3,00 ile yüzde 7,41 arasında değişiyor.
Bu süreçte, kredi başvurusu yapan kişilerin kredi notu ve bankalarla olan finansal ilişkileri, faiz oranlarını doğrudan etkileyebiliyor.
Taşıt kredisi almak isteyen yurttaşlar, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını ve ödeme planlarını karşılaştırarak kendilerine en uygun seçeneği belirleyebilir.
İşte en uygun taşıt kredisi faiz oranları:
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 7,41
Aylık Taksit: 39 bin 991 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 441 bin 678 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 6,29
Aylık Taksit: 34 bin 760 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 253 bin 368 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,30
Aylık Taksit: 30 bin 313 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 93 bin 289 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,15
Aylık Taksit: 29 bin 657 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 69 bin 652 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Aylık Taksit: 28 bin 101 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 13 bin 655 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 24 bin 757 TL
Toplam Ödeme: 893 bin 262 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 22 bin 990 TL
Toplam Ödeme: 829 bin 667 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 22 bin 754 TL
Toplam Ödeme: 821 bin 150 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 22 bin 362 TL
Toplam Ödeme: 807 bin 39 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,30
Aylık Taksit: 22 bin 12 TL
Toplam Ödeme: 794 bin 733 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,25
Aylık Taksit: 21 bin 818 TL
Toplam Ödeme: 787 bin 467 TL
ALBARAKA TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 21 bin 204 TL
Toplam Ödeme: 763 bin 384 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,00
Aylık Taksit: 20 bin 862 TL
Toplam Ödeme: 753 bin 358 TL
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