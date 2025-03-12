BDDK'den elektrikli araç kredilerinde değişiklik: Yeni vade ve oranlar açıklandı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 11:44

Güncelleme: 12.03.2025 - 11:54

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti.

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, kredi vade sınırı nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, 2 milyon 500 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 5 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay, 5 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup 6 milyon 500 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay, 6 milyon 500 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 7 milyon 500 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlendi.

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında? nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i, 2 milyon 500 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 5 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'si, 5 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup 6 milyon 500 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u, 6 milyon 500 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 7 milyon 500 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'si, 7 milyon 500 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıtlar için ise yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verildi.

Bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanması kararlaştırıldı.

Nihai fatura değerine göre vade sınırları şöyle:

2 milyon 500 bin TL ve altındaki araçlar için 48 ay,

2 milyon 500 bin TL - 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay,

5 milyon TL - 6 milyon 500 bin TL arasındaki araçlar için 24 ay,

6 milyon 500 bin TL - 7 milyon 500 bin TL arasındaki araçlar için 12 ay olacak.

Kredi kullanım oranları ise şu şekilde:

2 milyon 500 bin TL ve altındaki araçlar için yüzde 70,

2 milyon 500 bin TL - 5 milyon TL arasındaki araçlar için yüzde 50,

5 milyon TL - 6 milyon 500 bin TL arasındaki araçlar için yüzde 30,

6 milyon 500 bin TL - 7 milyon 500 bin TL arasındaki araçlar için yüzde 20,

7 milyon 500 bin TL’nin üzerindeki araçlar için ise kredi imkanı sunulmayacak.

ORANLARDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2025 yılı için yapılan yeni düzenlemeler, elektrikli taşıt alımlarında kredi vade sınırları ve oranlarında önemli değişiklikler getirdi. 2024'te, 1 milyon 600 bin TL ile 3 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay vade sunulurken, 2025'te bu sınır 2,5 milyon TL'ye çıkarılarak vade süresi aynı şekilde 48 aya uzatıldı. Ayrıca, 4 milyon TL üzerindeki taşıtlar için belirlenen kredi oranları da 2025'te daha kısıtlı hale geldi. 2024'te 4 milyon TL ile 5 milyon TL arasındaki taşıtlar için kredi oranı yüzde 20 olarak belirlenmişken, 2025'te 7,5 milyon TL üzerindeki araçlar için kredi verilmemesi kararlaştırıldı. Bu düzenlemeler, elektrikli taşıt alımlarında daha yüksek fatura değerine sahip araçlar için daha sınırlı kredi imkanları sunulmasını öngörüyor.