En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

2025 Şubat itibarıyla emekli promosyonları 21 bin TL'ye kadar çıkarken, her bankanın sunduğu ödeme seçenekleri ne? Hangi bankalar, hangi maaş aralıklarında ne kadar promosyon ödüyor? Emekliler, bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? İşte banka banka güncel emekli promosyonları...

Haber Merkezi
14 Şubat 2025 Cuma, 17:39
En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

Bankaların emekli promosyonlarında rekabet devam ediyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

Kamu bankaları 8 bin - 12 bin TL arasında promosyon sunarken, özel bankalarda bu rakam 21 bin TL'ye kadar çıkıyor. 

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

Bankaların promosyon teklifleri ve ek ödül şartları şöyle:

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

YAPI KREDİ

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrası ödenecek tutarlar:

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

0 - 9 bin 999 TL maaş: 11.250 TL

10 bin - 14 bin 499 TL maaş: 15 bin TL

15 bin - 19 bin 999 TL maaş: 17 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş: 20 bin TL

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

EK ÖDÜLLER

60 gün içinde 2 fatura talimatı verilirse: Maaş bareminden bağımsız 2 bin 500 TL ek nakit ödül

60 gün içinde 1 bin TL kredi kartı harcaması yapılırsa: 2 bin TL ek ödül

Mobil bankacılık kullanımına başlanırsa: 500 TL ek ödül

Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi halinde, ilk maaş ödemesinden sonraki ay yapılacak.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

VAKIFBANK

1 aylık emekli maaşı tutarına göre promosyon:

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

0 - 9 bin 999 TL maaş: 5 bin TL

10 bin - 14 bin 999 TL maaş: 8 bin TL

15 bin - 19 bin 999 TL maaş: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş: 12 bin TL

Promosyon ödemeleri, 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında peşin olarak yapılacak.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

TEB

Emekli maaşını taşıyan ve 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt edenlere verilecek promosyon:

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

0 - 9 bin 999 TL maaş: 14 bin TL

10 bin - 14 bin 999 TL maaş: 17 bin TL

15 bin - 19 bin 999 TL maaş: 19 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş: 21 bin TL

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

EK PROMOSYON

En az 2 otomatik fatura talimatı verilmesi halinde (Elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu) ek ödeme yapılacak.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları

Bankalar, promosyon ödemeleri için farklı koşullar belirlerken, ek nakit avantajları için müşterilerin belirtilen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Emeklilerin taahhüt sürelerine ve ek kampanya şartlarına dikkat etmesi öneriliyor.

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