En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: İşte banka banka güncel emekli promosyonları
2025 Şubat itibarıyla emekli promosyonları 21 bin TL'ye kadar çıkarken, her bankanın sunduğu ödeme seçenekleri ne? Hangi bankalar, hangi maaş aralıklarında ne kadar promosyon ödüyor? Emekliler, bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? İşte banka banka güncel emekli promosyonları...
Bankaların emekli promosyonlarında rekabet devam ediyor.
Kamu bankaları 8 bin - 12 bin TL arasında promosyon sunarken, özel bankalarda bu rakam 21 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Bankaların promosyon teklifleri ve ek ödül şartları şöyle:
YAPI KREDİ
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrası ödenecek tutarlar:
0 - 9 bin 999 TL maaş: 11.250 TL
10 bin - 14 bin 499 TL maaş: 15 bin TL
15 bin - 19 bin 999 TL maaş: 17 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri maaş: 20 bin TL
EK ÖDÜLLER
60 gün içinde 2 fatura talimatı verilirse: Maaş bareminden bağımsız 2 bin 500 TL ek nakit ödül
60 gün içinde 1 bin TL kredi kartı harcaması yapılırsa: 2 bin TL ek ödül
Mobil bankacılık kullanımına başlanırsa: 500 TL ek ödül
Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi halinde, ilk maaş ödemesinden sonraki ay yapılacak.
VAKIFBANK
1 aylık emekli maaşı tutarına göre promosyon:
0 - 9 bin 999 TL maaş: 5 bin TL
10 bin - 14 bin 999 TL maaş: 8 bin TL
15 bin - 19 bin 999 TL maaş: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş: 12 bin TL
Promosyon ödemeleri, 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında peşin olarak yapılacak.
TEB
Emekli maaşını taşıyan ve 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt edenlere verilecek promosyon:
0 - 9 bin 999 TL maaş: 14 bin TL
10 bin - 14 bin 999 TL maaş: 17 bin TL
15 bin - 19 bin 999 TL maaş: 19 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş: 21 bin TL
EK PROMOSYON
En az 2 otomatik fatura talimatı verilmesi halinde (Elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu) ek ödeme yapılacak.
Bankalar, promosyon ödemeleri için farklı koşullar belirlerken, ek nakit avantajları için müşterilerin belirtilen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Emeklilerin taahhüt sürelerine ve ek kampanya şartlarına dikkat etmesi öneriliyor.
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