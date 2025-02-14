TÜSİAD'dan iktidarın ekonomi politikalarına sert tepki: 'Gerekli reformları yapmazsak...'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:23

Güncelleme: 14.02.2025 - 13:47

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) hükümetin politikalarını eleştiren açıklamalar geldi. TÜSİAD yöneticilerinin açıklamaları, iktidarda rahatsızlık yarattı. Gündem olan açıklamalara imza atan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, SÖZCÜ TV’de yaptığı açıklamada, “21 yıldır STK'larda çalışıyorum. Anadolu'yu iyi biliyorum. Son bir ayda dört ile gittim. Yönetim Kurulu'nu Adıyaman'da yaptık. Biz sürekli açıklamalar yapıyoruz” dedi.

'YAPISAL REFORMLAR ÖNEMLİ'

Turan, 4 bin 500 şirketi temsil ettiklerini belirtti ve ardından “Dış ticaretin yüzde 80'ini TÜSİAD gerçekleştiriyor. hariç istihdamın yüzde 50'sini TÜSİAD gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu. Türkiye'nin büyümesi ve refah seviyesinin artması için sanayileşmeden, dijital ve yeşil dönüşümden, hukuktan, kadın erkek eşitliğinden söz eden Turan, “Türkiye'nin büyümesi, zenginleşmesi, refahın artması, dünya ekonomisinden aldığımız payın artması, sanayileşmeden, dijital ve yeşil dönüşümden, hukuktan, kadın erkek eşitliğinden...Türkiye'nin herhalde en büyük kuruluşuyuz. Bilgi üretiyoruz çünkü” diyerek TÜSİAD’ın Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

TÜSİAD’ın 2025 perspektifine değinen Turan, “Avrupa da şu anda sanayide problemler yaşıyor. Biz de Perspektif 2025'te sorunu koyduk, çözümü koyduk. 11 başlık altında topladık” dedi. Hukuk, demokrasi, enflasyon, mali politikalar, kayıtdışı ekonomiyle mücadele, verimlilik gibi konularda yapılması gerekenler olduğunun altını çizen Turan, “Yapısal reformlar önemli. Enerjide, hukukta, eğitimde, sanayide buralarda gerekli reformları yapmazsak korkarım üç beş sene sonra yine aynı konuları konuşacağız” dedi.

'7 MİLYON GENÇ İSTİHDAM DIŞINDA'

Turan, istihdamın daha verimli hale getirilmesi gerektiğini, özellikle 5 milyon kadın ve 7 milyon gencin işgücü dışında kaldığını belirtti. Ayrıca, “İstihdam politikası düzelmeli. 5 milyon kadın, 7 milyon da genç istihdam dışında” şeklinde konuştu.

Kadın işgücünün artırılmasının gerektiğini belirten Turan, “Eşitsizliğin maliyeti var. Erkeklerin istihdamı daha fazla bizde. Kadın işgücünü almamız lazım” dedi. Türkiye’nin büyümesi için uluslararası yatırım çekilmesi gerektiğini de ifade eden Turan, “Biz günlük işlerle enerji harcıyoruz. ABD ve Çin’in ticaret savaşı Türkiye lehine olabilir” diyerek fırsatlara dikkat çekti.

“Bizim için Avrupa Birliği olmazsa olmaz” diyen Turan, AB ile ilişkilerin önemine değindi. Türkiye'nin iş dünyasının çevik ve kriz yönetimini iyi bildiğini vurgulayan Turan, sanayicilerin sıkıntılarını dile getirirken çözüm önerilerini de ortaya koydu. Turan "Avrupa Birliği'nden hem yatırım çekmemiz hem de ihracatımızı artırmamız lazım. Baktığınız zaman ülkeler komşu ülkelerin ticaretleriyle büyüyorlar. Bizim için Avrupa Birliği olmazsa olmaz" ifadelerinde bulundu.

NELER OLMUŞTU?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Genel Kurulu’nda iktidar ve ekonomi yönetimine sert tepki göstermiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programına destek verilse de sürecin yavaş ilerlediğini belirtmişti. Turan, “Neler yapılması gerektiğini defalarca söyledik çünkü sussak gönlümüz razı değil” ifadelerini kullanmıştı. Turan, ayrıca sanayicilerin, ihracatçıların zorlandığını ve Türkiye’nin üretime dayalı büyümesini teşvik etmek gerektiğini dile getirmişti.