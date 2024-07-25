Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu
Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor.
Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde değişikliklere yol açması bekleniyor.
Mevduat faizlerinde de son durum belli oldu.
İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi:
Denizbank
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 602 TL
Garanti
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 35
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 536 TL
ING
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 36 bin 469 TL
Akbank
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL
Halkbank
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 33
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 49 TL
VakıfBank
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL
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