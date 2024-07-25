Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2024 Perşembe, 14:19
Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor. 

Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde değişikliklere yol açması bekleniyor.

Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Mevduat faizlerinde de son durum belli oldu.

İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi:

Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Denizbank

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 602 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Garanti

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 35

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 536 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

ING 

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 36 bin 469 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Akbank

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Halkbank

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 33

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 49 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat adımı! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

VakıfBank

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 32 gün 

Faiz: Yüzde 48 

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL

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