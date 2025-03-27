En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!
Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomi yönetiminin yeni kararları, bankaların mevduat faizlerinde artışa yol açtı.
Kısa vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 45 ile 48 arasında değişirken, bu durum yatırımcılara daha yüksek getiri imkânı sundu.
Piyasadaki belirsizlikler ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları, mevduat faizlerindeki değişimi etkiledi.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bir süre gerileyen mevduat faizleri, son dönemde ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle yeniden yükselişe geçti.
MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ
Bankalar, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerinde faiz vererek, kısa vadeli mevduat faizlerini yüzde 45-48 seviyelerine çıkardı.
Önceki hafta 32 gün vadeli mevduat faiz oranı yüzde 42,5 civarındaydı.
MERKEZ BANKASI'NIN ADIMLARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası’nı desteklemek için gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46'ya yükseltti. Bu hamle, mevduat faizlerinde artışı hızlandırdı.
Peki, 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte ayrıntılar...
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35,5
Net Kazanç: 26 bin 454 lira
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 454 lira
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 32 bin 43 lira
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 43 lira
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 33 bin 906 lira
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 906 lira
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 33 bin 906 lira
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 906 lira
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 34 bin 279 lira
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 279 lira
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 34 bin 279 lira
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 279 lira
ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 35 bin 24 lira
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 24 lira
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 35 bin 24 lira
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 24 lira
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 35 bin 769 lira
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 769 lira
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