En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!
Haber Merkezi
27 Mart 2025 Perşembe, 16:38
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomi yönetiminin yeni kararları, bankaların mevduat faizlerinde artışa yol açtı. 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

Kısa vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 45 ile 48 arasında değişirken, bu durum yatırımcılara daha yüksek getiri imkânı sundu.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

Piyasadaki belirsizlikler ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları, mevduat faizlerindeki değişimi etkiledi.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bir süre gerileyen mevduat faizleri, son dönemde ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle yeniden yükselişe geçti.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ

Bankalar, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerinde faiz vererek, kısa vadeli mevduat faizlerini yüzde 45-48 seviyelerine çıkardı.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

Önceki hafta 32 gün vadeli mevduat faiz oranı yüzde 42,5 civarındaydı.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

MERKEZ BANKASI'NIN ADIMLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası’nı desteklemek için gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46'ya yükseltti. Bu hamle, mevduat faizlerinde artışı hızlandırdı. 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

Peki, 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte ayrıntılar...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 26 bin 454 lira

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 454 lira

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 32 bin 43 lira

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 43 lira

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 33 bin 906 lira

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 906 lira

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 33 bin 906 lira

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 906 lira

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 34 bin 279 lira

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 279 lira

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 34 bin 279 lira

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 279 lira

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

ING

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 35 bin 24 lira

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 24 lira

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 35 bin 24 lira

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 24 lira

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 35 bin 769 lira

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 769 lira

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