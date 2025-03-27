Dev yatırım bankasından TCMB faiz kararı tahmini: Nisanda artırılacak!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:59

Güncelleme: 27.03.2025 - 15:59

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 17 Nisan'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan bir haftalık repo faizini 350 baz puan artırmasını beklediğini açıkladı.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, TCMB'nin bu faiz artışını, ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmeler ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın “sıkı duruşu koruyacakları” açıklamalarının ardından gerçekleştireceğini öngördü. Raporda, ayrıca, TCMB'nin 20 Mart'ta yaptığı 200 baz puanlık gecelik borç verme faiz artırımıyla ilgili olarak faiz artırımı kararının dalgalanmayı hızla azaltma ve diğer paydaşlarla değerlendirme yapmak amacıyla alındığı ifade edildi.

Goldman Sachs ekonomistleri, piyasalarda 19 Mart'ta oluşan satış baskısının büyük kısmının yabancı yatırımcılardan kaynaklandığını, yerel yatırımcıların etkisinin sınırlı kaldığını belirtti. Ayrıca, rezervlerin yüksek olduğunu ve bu durumun yönetilebilir olduğunu vurguladılar. Ekonomistler, TCMB’nin 350 baz puanlık faiz artışıyla dezenflasyon programını uygulama konusunda hem yetenek hem de kararlılığını göstereceğini ifade etti. Bu adımın büyüme ve enflasyon tahminlerinde risk oluşturabileceğini ancak bu riskin diğer politika araçlarına da bağlı olduğunu belirterek tahminlerini değiştirmeyi şu an için uygun görmediklerini açıkladılar.