Yabancı bankalardan TCMB faiz indirimi tahmin!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 15:55

Güncelleme: 21.01.2025 - 15:55

Societe Generale Stratejisti Marek Drimal, "Yüzde 44,38 ile beklenenden düşük gerçekleşen enflasyon, ikinci bir faiz indiriminin önünü açtı" dedi. Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yakın vadede hızla faiz indirimlerine devam edebileceğini belirtti.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ ZEMİN HAZIRLIYOR

Yabancı uzmanlara göre, enflasyondaki yavaşlama eğilimi TCMB'nin faiz indirimlerini sürdürmesi için zemin hazırlıyor. Drimal, TCMB’nin aralık ayında 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Banka’nın TL’nin nominal zayıflığına karşın reel değer kazanımı politikasını sürdürdüğünü ifade etti.

İKİNCİ FAİZ İNDİRİMİ KAPIDA

Drimal, ocak ayında politika faizinde 250 baz puanlık bir indirimin daha gelebileceğini öngörerek, bu adımın piyasalarda istenmeyen tepkilerin önüne geçmek için temkinli bir dille duyurulabileceğini söyledi. Ayrıca, asgari ücretteki artışın ocak ayı enflasyonuna güçlü bir etkisi olacağını belirtti.

FAİZLER YIL SONUNDA DAHA DA DÜŞEBİLİR

Deutsche Bank’tan Wietoska ise TCMB’nin faiz indirimlerine nisan ayına kadar hızla devam edebileceğini ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 32,50 seviyesine kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Yapılan finans anketine katılan ekonomistler de ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim beklerken, 2025 sonu için politika faizinin yüzde 30 seviyesine gerileyebileceğini tahmin ediyor.