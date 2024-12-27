Erdoğan çalışanları 'ezdirmedik' dedi... Peki 2025'te asgari ücretliyi neler bekliyor: Kritik seviye 38.39...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık 2024 Salı günü toplanmasının ardından 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak belirledi ve asgari ücret 600 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Dünyaca ünlü bankaların 2025 yıl sonu dolar tahminleri ise asgari ücrette dolar bazında büyük kayıp yaşanabileceğini gösteriyor. Peki dünya bankaları 2025'te asgari ücretin kaç dolara düşmesini bekliyor? 2025'te dolar hangi seviyeyi aşarsa alım gücü 2024'ün de altına geriler? İşte ayrıntılar...