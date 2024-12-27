Erdoğan çalışanları 'ezdirmedik' dedi... Peki 2025'te asgari ücretliyi neler bekliyor: Kritik seviye 38.39...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2025 yılı için belirlenen asgari ücret, TL’nin dolar karşısında değer kaybı nedeniyle önemli erime riski taşıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" sözlerine karşın dünyaca ünlü bankaların 2025 yıl sonu dolar tahminleri ise asgari ücrette dolar bazında büyük kayıp yaşanabileceğini gösterdi. Peki dünya bankaları 2025'te asgari ücretin kaç dolara düşmesini bekliyor? 2025'te dolar hangi seviyeyi aşarsa alım gücü 2024'ün de altına inecek? İşte ayrıntılar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık 2024 Salı günü toplanmasının ardından 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak belirledi ve asgari ücret 600 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Dünyaca ünlü bankaların 2025 yıl sonu dolar tahminleri ise asgari ücrette dolar bazında büyük kayıp yaşanabileceğini gösteriyor. Peki dünya bankaları 2025'te asgari ücretin kaç dolara düşmesini bekliyor? 2025'te dolar hangi seviyeyi aşarsa alım gücü 2024'ün de altına geriler? İşte ayrıntılar...
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık Çarşamba günü partisinin grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Asgari ücret çalışmaları tamamlandı. 22 bin 104 lira olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, asgari ücretin son artışla birlikte 628 dolara yükseldiğini belirterek, "Bu 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" dedi.
2024'TEKİ ARTIŞ VE ENFLASYON SORUNU
Asgari ücret, Ocak 2024’te yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 TL olmuştu. 2024 yılı içinde herhangi bir ara zam yapılmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 47,09 olarak kaydedildi.
Aralık ayı enflasyon verileri henüz açıklanmış olsa da kasım ayındaki yüzde 47,09’luk enflasyon oranı, yapılan yüzde 30’luk zammın, hükümetin "çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmedik" açıklamalarını sorgulattı.
DOLAR KARŞISINDA ERİYEN ASGARİ ÜCRET
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin altında yapılan asgari ücret zammı, TL'nin dolar bazındaki alım gücündeki düşüşü de gözler önüne serdi.
1 Ocak 2024’te 29,53 TL olan dolar kuru ile 575,75 dolar seviyesinde olan asgari ücret, 27 Aralık 2024 itibarıyla 35,25 TL’ye yükselen dolar kuru nedeniyle 482,32 dolara geriledi. Yani, 2024 yılı boyunca doların Türk Lirası karşısında yüzde 19,32 değer kazanmasıyla, asgari ücretin dolar bazında 92,63 dolar eridiği görüldü.
2025'TE ASGARİ ÜCRETİN DOLAR KARŞISINDAKİ DEĞERİ
Dünyaca ünlü bankaların 2025 yıl sonu dolar/TL tahminlerine göre, asgari ücretin 2025 yılında dolar bazında daha da erimesi bekleniyor. Bankaların tahminlerine göre, asgari ücretin dolar bazındaki değeri şu kadar düşebilir:
JP MORGAN'IN TAHMİNİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET
JP Morgan’ın 2025 yıl sonu için öngördüğü yüzde 28,5 artışla doların 45 TL’ye ulaşacağı tahminine göre, asgari ücret dolar karşısında yüzde 27,91 değer kaybederek 458 dolara gerileyebilir.
GOLDMAN SACHS TAHMİNİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET
Goldman Sachs’ın 44 TL'lik dolar kuru tahmini, asgari ücretin 2025 yılı sonunda 471 dolara düşeceğini gösteriyor. Bu durumda, asgari ücret dolar karşısında yüzde 25,07 oranında değer kaybetmiş olacak.
DEUTSCHE BANK VE MORGAN STANLEY TAHMİNLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET
Deutsche Bank ve Morgan Stanley’nin yüzde 22,8 artışla 43 TL'lik dolar kuru tahminine göre, asgari ücret 489 dolara gerileyecek. Bu durumda, asgari ücretin dolar bazındaki değer kaybı yüzde 22,22 olarak hesaplanıyor.
DOLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR!
Covid-19 pandemisinin başladığı 2020 yılında ABD enflasyonu yüzde 1,5 seviyesindeydi. O zamandan itibaren yükselmeye başlayan enflasyon, 2022 Haziran ayında yüzde 9,1 ile tarihi zirvesine ulaşırken, Kasım 2024 itibarıyla yüzde 2,7 seviyesine geriledi. 2020 yılındaki 1 ABD Doları'nın, bugün yaklaşık 1,22 ABD Doları'na eşdeğer olduğu hesaplanıyor.
Şu anda ABD'de yıllık ortalama yüzde 4,04'lük bir enflasyon oranı hesaplanıyor. Pandeminin başladığı 2020 Mart'tan bugüne ABD'de yaklaşık yüzde 21.90'lık bir enflasyon yaşandığı belirtiliyor.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, bugünkü fiyatlar 2020'ye kıyasla ortalama yüzde 22 daha yüksek. Bu da bugün 1 doların, 2020 yılındaki satın alma gücünün yalnızca yüzde 81,97’sini alabildiği anlamına geliyor.
ASGARİ ÜCRET ALIM GÜCÜ İÇİN KRİTİK SEVİYE
Asgari ücret 1 Ocak 2024'te 575,75 dolara denk gelirken, dolar kurunun yalnızca yüzde 9,09 artarak 38,39 seviyesine ulaşması durumunda, 2025 asgari ücretiyle yine aynı miktarda dolar alınabilecek. Ancak doların alım gücündeki düşüşün sürmesi bekleniyor ve bu durum, Türkiye’de uygulanan asgari ücretin alım gücünü daha da azaltacak.
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