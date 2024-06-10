Tadilattaki akaryakıt istasyonu alev aldı: 2 görevli yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangına müdahale ederken yaralanan 2 görevli hastaneye kaldırıldı.
Bostancı Mahallesi E-87 karayolu üzerinde tadilattaki akaryakıt istasyonunun LPG deposunun yanında bulunan su deposu ile klimalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Alevlere müdahale ederken hafif yaralanan 2 istasyon görevlisi, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
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