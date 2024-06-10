Tadilattaki akaryakıt istasyonu alev aldı: 2 görevli yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangına müdahale ederken yaralanan 2 görevli hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:50
Tadilattaki akaryakıt istasyonu alev aldı: 2 görevli yaralandı
Abone Ol google-news

Bostancı Mahallesi E-87 karayolu üzerinde tadilattaki akaryakıt istasyonunun LPG deposunun yanında bulunan su deposu ile klimalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Alevlere müdahale ederken hafif yaralanan 2 istasyon görevlisi, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.


Balıkesir haberleri akaryakıt haberleri akaryakıt istasyonu haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Antalya'da orman yangını!

Son Dakika... Antalya'da orman yangını!
İzmir'de ekin tarlasında yangın: 30 dekar alan kül oldu

İzmir'de ekin tarlasında yangın: 30 dekar alan kül oldu
Konvoyda havaya ateş açıldı... Yangın çıktı!

Konvoyda havaya ateş açıldı... Yangın çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler