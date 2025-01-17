Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...
Depreme dayanıklı konutlar için İstanbul'da başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile 1.5 milyon TL'lik destek sağlanıyor. Peki bu destekten faydalanmak için neler yapmak gerekiyor? İşte ayrıntılar...
Depreme dayanıklı konut için 1.5 milyon TL'lik desteğin sağlandığı 'Yarısı Bizden' kampanyasında ayrıntılar belli oldu.
İstanbul'da depreme dayanıklı konutlar için başlatılan kampanyada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerine 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL tahliye desteği sağlıyor.
İstanbul'un 39 ilçesindeki riskli yapılara yönelik başlatılan kampanyada halkın depreme dayanıklı evlerde oturması amaçlanıyor.
'Yarısı Bizden' kampanyasında hak sahiplerine 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği verilirken taşınma masrafları için de 100 bin TL tahliye desteği sağlanıyor.
İşte madde madde 'Yarısı Bizden' kampanyası ve nasıl yararlanılabileceği...
İŞLEM NASIL BAŞLATILIYOR?
Başvuru için e-Devlet üzerinden işlem yapılmasına gerek olmadığı açıklandı.
Hak sahiplerinin ilçe belediyelerine başvuru yaparak gerekli işlemleri başlatması yeterli olacak.
KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
Kampanya, İstanbul’daki tüm riskli yapı sahiplerini kapsıyor.
Yeni projelerdeki binaların (otopark ve sığınak hariç) eski yapının bir buçuk katını geçmemesi gerektiği de açıklanan bir başka ayrıntı oldu.
İŞYERLERİNE HİBE VE KREDİ DESTEĞİ
Hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği sağlanırken ayrıca işyerleri için ise 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği verildiği açıklandı.
TAHLİYE VE TAŞINMA
Hak sahiplerine bir defaya mahsus 100 bin TL tahliye desteği sunulduğu ancak bina içinde kiracı bulunuyorsa, tahliye desteğinin kiracıya ödendiği de paylaşıldı.
KREDİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?
Kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor.
İlk yıl faizsiz olan krediler, sonraki yıllarda TÜFE oranının yarısı oranıyla güncelleniyor ve 10 yıla kadar da vade imkânı sunuluyor.
Dönüşüm projelerinde ödemeler şu aşamalarla yapılıyor:
İş başlangıcında yüzde 30
Taşıyıcı sistem tamamlandığında yüzde 30
Sıva aşamasında yüzde 30
Son yüzde 10 ise yapı kullanım izin belgesi alındığında ödeniyor.
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