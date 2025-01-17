Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

İŞYERLERİNE HİBE VE KREDİ DESTEĞİ

Hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği sağlanırken ayrıca işyerleri için ise 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği verildiği açıklandı.