Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

Depreme dayanıklı konutlar için İstanbul'da başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile 1.5 milyon TL'lik destek sağlanıyor. Peki bu destekten faydalanmak için neler yapmak gerekiyor? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2025 Cuma, 13:46
Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

Depreme dayanıklı konut için 1.5 milyon TL'lik desteğin sağlandığı 'Yarısı Bizden' kampanyasında ayrıntılar belli oldu.

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da depreme dayanıklı konutlar için başlatılan kampanyada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerine 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL tahliye desteği sağlıyor. 

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

İstanbul'un 39 ilçesindeki riskli yapılara yönelik başlatılan kampanyada halkın depreme dayanıklı evlerde oturması amaçlanıyor. 

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

'Yarısı Bizden' kampanyasında hak sahiplerine 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği verilirken taşınma masrafları için de 100 bin TL tahliye desteği sağlanıyor.

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

İşte madde madde 'Yarısı Bizden' kampanyası ve nasıl yararlanılabileceği...

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

İŞLEM NASIL BAŞLATILIYOR?

Başvuru için e-Devlet üzerinden işlem yapılmasına gerek olmadığı açıklandı. 

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

Hak sahiplerinin ilçe belediyelerine başvuru yaparak gerekli işlemleri başlatması yeterli olacak.

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Kampanya, İstanbul’daki tüm riskli yapı sahiplerini kapsıyor. 

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

Yeni projelerdeki binaların (otopark ve sığınak hariç) eski yapının bir buçuk katını geçmemesi gerektiği de açıklanan bir başka ayrıntı oldu.

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

İŞYERLERİNE HİBE VE KREDİ DESTEĞİ

Hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği sağlanırken ayrıca işyerleri için ise 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği verildiği açıklandı.

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

TAHLİYE VE TAŞINMA

Hak sahiplerine bir defaya mahsus 100 bin TL tahliye desteği sunulduğu ancak bina içinde kiracı bulunuyorsa, tahliye desteğinin kiracıya ödendiği de paylaşıldı.

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

İlk yıl faizsiz olan krediler, sonraki yıllarda TÜFE oranının yarısı oranıyla güncelleniyor ve 10 yıla kadar da vade imkânı sunuluyor.

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

Dönüşüm projelerinde ödemeler şu aşamalarla yapılıyor:

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

İş başlangıcında yüzde 30

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

Taşıyıcı sistem tamamlandığında yüzde 30

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

Sıva aşamasında yüzde 30

Evini yenilemek isteyenlere tam 1.5 milyon TL destek! Peki bu haktan nasıl yararlanılıyor? İşte ayrıntılar...

Son yüzde 10 ise yapı kullanım izin belgesi alındığında ödeniyor.

İstanbul Yarısı Bizden kentsel dönüşüm Kredi

En Çok Okunan Haberler