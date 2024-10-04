Yabancı bankalardan Türkiye enflasyon yorumu: Faiz indirimi tahminleri yenilendi!
TÜİK'in dün açıkladığı Eylül 2024 enflasyonu yüzde 49,38 olarak gerçekleşirken, yüzde 50 seviyesindeki politika faizinde beklenen indirimin gerçekleşmesi için süre uzadı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından uzmanlar enflasyondaki düşüşün riskli olabileceğine dikkat çekti. Yabancı bankalar Türkiye'de faiz indirimlerinin hangi aylarda başlamasını beklediklerini paylaştı.
Yabancı kurumlar enflasyon verisinin açıklanmasının ardından faiz indirimi öngörülerini erteledi.
JP Morgan, TCMB'nin faiz indirimi beklentisini 2025 yılına kaydırdı. Dünya çapındaki bankaların açıklamaları ardı ardına gelirken, İsviçre merkezli UBS, Kasım 2024'te faiz indiriminin hâlâ mümkün olduğunu ancak bu ihtimalin azalmakta olduğunu belirtti.
İspanyol bankası BBVA ise ilk faiz indirimi beklentisini Aralık 2024'e erteledi.
İngiliz Barclays bankası, faiz indirimi tarihinin daha da ileri bir zamana sarkabileceğini vurguladı.
ING ise yayınladığı raporda kasım ayında bir indirim olasılığının azaldığını ifade etti.
Goldman Sachs da TCMB'nin faiz indirimi beklentisini Kasım 2024'ten Ocak 2025'e erteledi. Daha önce Eylül ve Ekim 2024'te 100 baz puanlık faiz indirimi bekleyen Goldman ekonomistleri bu tahminlerini Eylül 2024 PPK toplantısından sonra revize ederek kasım ayına çekmişti.
Enflasyon verilerinin ardından Goldman Sachs, JP Morgan ile benzer şekilde, faiz indiriminin 2024 yılı içinde olmayabileceğini öngördü. Ayrıca, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 40'tan yüzde 44'e yükseltti.
Goldman Sachs'ın yayımladığı yatırımcı notunda "Enflasyondaki yavaşlama olmaması ve hanehalkının satın alma gücündeki erozyonun sürmesi, Aralık ayında daha yüksek bir asgari ücret artışı ihtimalini ve gelecek yıl enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin artmasına neden olabilir" ifadelerine yer verildi.
ABD'li Morgan Stanley de benzer bir değerlendirmede bulunarak enflasyon verileri sonrasında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,4'ten yüzde 43,5'e yükseltti ve kasım ayında olası bir faiz indiriminin zayıf bir ihtimal olduğunu belirtti.
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