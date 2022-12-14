EYT takvimi belli oldu! Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak? İşte EYT'de son durum...

EYT ŞARTLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, şartlar konusunda şunları söyledi;

“EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.”

EYT'Lİ OLANLAR PRİME TAKILMAYACAK

Bakan Bilgin EYT hakkında açıklamalarında, EYT'li olan kişilerin prime takılmayacağını belirtti ve şunları söyledi;

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri. Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."