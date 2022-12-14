EYT takvimi belli oldu! Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak? İşte EYT'de son durum...
Yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT yasasının ne zaman çıkacağı, prim gün sayısı ve yaş şartları, kimleri kapsadığı yurttaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Milyonlarca insanın beklediği EYT düzenlemesinde tam sona gelindi derken AKP'den yapılan açıklama hüsrana uğrattı. İşte EYT'de neler oldu? Son durum...
EYT'YE 5 PUAN FORMULÜ
Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin kasım ayının son haftası, buna çözüm olarak şu açıklamada bulundu;
"İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz."
EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşılırken Beştepe'de 11 Aralık'ta önemli bir toplantı bir toplantı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.
Toplantıda 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi.
Düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yaş sınır gelip gelmeyeceği konusunda net bir karar alınmadı. Yeni bir toplantı yapılabileceği belirtiliyor.
Düzenlemenin enflasyona etkisi, şirketlerin mali yükünün artması ve kamuya gelen yükün hesaplandığı belirtiliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki açıklamalarında yaş sınırı olmayacağını söylemişti. Bilgin, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 5 bin prim günün tamamlayanların düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı.
EYT ŞARTLARI HAKKINDA AÇIKLAMA
Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, şartlar konusunda şunları söyledi;
“EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.”
EYT'Lİ OLANLAR PRİME TAKILMAYACAK
Bakan Bilgin EYT hakkında açıklamalarında, EYT'li olan kişilerin prime takılmayacağını belirtti ve şunları söyledi;
"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri. Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.
İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."
EYT DÜZENLEMESİ İÇİN İŞVERENLERE KREDİ PAKETİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 12 Aralık'ta emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyle işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Bakanlıkça hazırlık başlatıldığını bildirdi.
Nebati, Twitter hesabından, EYT'lilere yönelik düzenlemeye ilişkin yaptıkları hazırlıklar konusunda paylaşımda bulundu.
EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını anımsatan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadesini kullandı.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Habertürk TV'nin 12 Aralık'ta AKP'ye yakın kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin takvim ocak ayında başlayacak.
BİLGİN: 'BURADA GİZLİ BİR ŞEY YOK'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesinde gecikmeye yönelik eleştirilere dün yanıt verdi.
Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok" dedi. Bakan aynı açıklamasında, "Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz diye umuyorum" ifadelerini kullandı.
KİMLER EYT’Lİ SAYILIYOR?
Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.
8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.
EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.
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