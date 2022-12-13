Son Dakika... Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: 'Burada gizli bir şey yok'
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesinde gecikmeye yönelik eleştirilere yanıt verdi. Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok" dedi. Bakan aynı açıklamasında, "Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz diye umuyorum" ifadelerini kullandı.
Kabine Toplantısı sonrası sonrası gazecilere konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesindeki gecikmeye yönelik eleştirilere yanıt verdi.
Bakan Bilgin, "EYT çalışmamız tamamlanmadı. Çalışma bitince açıklayacağız. Gizli bir şey yok" dedi. Bilgin açıklamasında, çalışmayı aralık ayı sonu itibariyle bitirip Meclis'e sunmayı hedeflediklerini belirtti.
Bilgin şunları kaydetti:
"EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli birşey yok. Meclis'te anlattım; eyt ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekizyüz bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum.
Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz.
SENDİKALAŞMA
İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla hep görüşüyoruz. Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan hususlar var bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz işkolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var onu da meclise götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız."
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