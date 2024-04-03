EYT'liler ve diğer emekliler dikkat... İşte emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları

ÇALIŞAN EMEKLİ EYT’LİLER YARARLANAMAZ

Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmamaları, 2023 yılında elde ettikleri faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin 150 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Emekli olduktan sonra sigortalı bir işte çalışmaya devam eden EYT’liler için emlak vergisi muafiyeti uygulanmaz. Muafiyetten yararlanmaya, çalışmayı bıraktıktan sonra başlayabilirler.

Gelir getirmeyen dükkan, arsa ve araziye sahip olan EYT’lilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanmasında bir engel bulunmuyor.