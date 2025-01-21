Türkiye'nin en çok ve en az vergi veren illeri açıklandı: Birinci sıradaki il şaşırttı!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:04

Güncelleme: 21.01.2025 - 11:04

Vergi yükü Türkiye genelinde artarken, İstanbul ve Kocaeli en büyük katkıyı yapan şehirler olarak öne çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2024 yılında Türkiye’de toplanan vergi gelirleri yüzde 62,3 artarak 7,3 trilyon liraya ulaştı.

İSTANBUL VERGİ GELİRLERİNDE LİDER

Türkiye’nin ekonomik merkezi İstanbul, toplam 3,57 trilyon lira ile ülkenin vergi gelirlerinin yüzde 48,8’ini karşıladı. Şehirde tahsilat oranı yüzde 66,6 artarak yüzde 92 seviyesine ulaştı. Vergi gelirlerinde İstanbul’u Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa takip etti.

KİŞİ BAŞINA VERGİDE KOCAELİ İLK SIRADA

Sanayi şehirlerinden Kocaeli, kişi başına 358 bin lira vergi ödeyerek liderliğini korudu. Türkiye genelinde kişi başına düşen ortalama vergi 85 bin lira olarak hesaplanırken, İstanbul’da bu rakam 227 bin lira oldu. İzmir ise 152 bin lira ile üçüncü sırada yer aldı.

EN AZ VERGİ ÖDEYEN ŞEHİRLER

Vergi gelirlerine en az katkı Bayburt, Tunceli ve Ardahan’dan geldi. Toplam vergilerin yüzde 88,2’si nüfusun yüzde 47,9’unun yaşadığı 10 büyükşehirden toplandı.

ÖTV VE DİĞER VERGİLERDE İSTANBUL’UN AĞIRLIĞI

İstanbul, kurumlar vergisinin yüzde 61,6’sını, gelir vergisinin yüzde 53,8’ini ve dahilde alınan KDV’nin yüzde 48,1’ini ödedi. Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 45,4’ü de İstanbul’dan tahsil edildi.

DEPREM BÖLGESİNDE TAHSİLAT ORANI DÜŞÜK KALDI

Kahramanmaraş, vergi tahsilat oranlarının en düşük olduğu şehir olarak dikkat çekerken, onu Şırnak ve Malatya izledi. Genel tahsilat oranı ise 2023’te yüzde 83,9 iken, 2024 yılında yüzde 87,3’e yükseldi.