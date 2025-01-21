Sözleşmeleri feshedilmişti: Dünyaca ünlü fast food zincirleri Türkiye'den çekiliyor!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:28

Güncelleme: 21.01.2025 - 11:28

KFC ve Pizza Hut, Türkiye pazarında büyük bir değişim yaşıyor. Yum! Brands, 8 Ocak’ta yaptığı açıklamayla KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye'deki franchise sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Şirket, Türkiye'deki şubelerinin kapanması sürecine hızla başladı. Şu anda cadde üzerindeki restoranlar birer birer kapatılıyor, ancak alışveriş merkezlerindeki şubeler faaliyet göstermeye devam ediyor.

537 ŞUBE KAPANIYOR

Yum! Brands, Türkiye’deki işletmeci İş Gıda'nın uluslararası standartları yerine getirmediği gerekçesiyle franchise sözleşmesini feshetmiş ve 283 KFC, 254 Pizza Hut şubesinin kapatılacağı açıklanmıştı. Şirketin açıklamasına göre, operasyonel standartların sağlanabilmesi için tüm önlemler alınacak. Ancak, bu süreçte Türkiye'deki yüzlerce restoran kepenk indirdi. Caddelerdeki şubeler kapatılmaya başlarken, alışveriş merkezlerinde bulunan işletmeler faaliyetlerine devam ediyor.

ÇALIŞANLARIN DURUMU VE SEVKİYAT SORUNLARI

Kapanan şubelerde çalışan ve henüz ihbar süresi olmayan personelin işine son verildiği öğrenildi. Ayrıca, temel ürünlerin sevkiyatında belirsizlikler yaşandığı da belirtiliyor. Şu an için AVM’lerdeki şubeler faaliyetlerini sürdürse de, bu durum anlaşmalara bağlı olarak kısa süre içinde değişebilir. Yum! Brands’ın Türkiye pazarındaki geleceği belirsizliğini koruyor.

ONLINE SİPARİŞLER KAPATILDI

KFC, geçtiğimiz hafta online sipariş kabul etmeyi tamamen durdurdu. Kullanıcılar, Türkiye’nin her yerinden KFC üzerinden sipariş vermek istediklerinde “Seçili adresinizdeki restoranımız şu anda hizmet vermemektedir” uyarısı alıyor. Pizza Hut ise online satışlarını sürdürüyor ancak KFC'nin web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden sipariş verilemiyor. Kapanan şubeler nedeniyle stokların tükenmesi, online satışın tamamen durmasına yol açtı.

KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye pazarındaki geleceği belirsizken, firma yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.