Faiz indiriminin devam edeceği öngörülüyor: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?
TCMB’nin nisan ayında da faiz indirimine gidebileceğini öngörülüyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte ayrıntılar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu ayın ilk haftasında gerçekleştirdiği son faiz indirimi sonrası politika faiz oranı yüzde 42.50 seviyesine kadar gerilemişti. Bu hamle, mevduat faizlerinde de düşüşleri beraberinde getirmişti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 17 Mart 2025 haftasında bankalarca sunulan oranlara bakıldığında sınırlı sayıda bankada ve belli kampanyalar kapsamında mevduat oranı en yüksek yüzde 48 - yüzde 48.5 bandında seyrediyor.
Bankacılar, TCMB’nin nisan ayında da faiz indirimine gidebileceğini ve bu oranların da düşebileceğini öngörüyor.
250 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
17 Mart 2025 itibarıyla 250 bin TL'ye en yüksek faizi veren banka ve aylık getirisi şöyle:
Mevduat miktarı: 250 bin TL
Mevduat oranı: yüzde 48.50
Banka: ON Dijital
Vade: 32 gün
Net Getiri: 9 bin 35 TL
500 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
17 Mart 2025 itibarıyla 500 bin TL'ye en yüksek faizi veren banka ve aylık getirisi şöyle:
-Mevduat miktarı: 500 bin TL
-Mevduat oranı: yüzde 48
-Banka: Alternatif Bank, Anadolubank
-Vade: 32 gün
-Net Getiri: 17 bin 885 TL
1 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
17 Mart 2025 itibarıyla 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka ve aylık getirisi şöyle:
-Mevduat miktarı: 1 milyon TL
-Mevduat oranı: yüzde 48
-Banka: Alternatif Bank, Anadolubank
-Vade: 32 gün
-Net Getiri: 35 bin 770 TL
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