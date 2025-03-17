Faiz indiriminin devam edeceği öngörülüyor: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu ayın ilk haftasında gerçekleştirdiği son faiz indirimi sonrası politika faiz oranı yüzde 42.50 seviyesine kadar gerilemişti. Bu hamle, mevduat faizlerinde de düşüşleri beraberinde getirmişti.