Faiz indiriminin devam edeceği öngörülüyor: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Faiz indiriminin devam edeceği öngörülüyor: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

TCMB’nin nisan ayında da faiz indirimine gidebileceğini öngörülüyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte ayrıntılar…

Haber Merkezi
17 Mart 2025 Pazartesi, 20:11
Faiz indiriminin devam edeceği öngörülüyor: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu ayın ilk haftasında gerçekleştirdiği son faiz indirimi sonrası politika faiz oranı yüzde 42.50 seviyesine kadar gerilemişti. Bu hamle, mevduat faizlerinde de düşüşleri beraberinde getirmişti.

Faiz indiriminin devam edeceği öngörülüyor: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 17 Mart 2025 haftasında bankalarca sunulan oranlara bakıldığında sınırlı sayıda bankada ve belli kampanyalar kapsamında mevduat oranı en yüksek yüzde 48 - yüzde 48.5 bandında seyrediyor.

Faiz indiriminin devam edeceği öngörülüyor: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Bankacılar, TCMB’nin nisan ayında da faiz indirimine gidebileceğini ve bu oranların da düşebileceğini öngörüyor.

Faiz indiriminin devam edeceği öngörülüyor: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

250 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

17 Mart 2025 itibarıyla 250 bin TL'ye en yüksek faizi veren banka ve aylık getirisi şöyle:

Mevduat miktarı: 250 bin TL

Mevduat oranı: yüzde 48.50

Banka: ON Dijital

Vade: 32 gün

Net Getiri: 9 bin 35 TL

Faiz indiriminin devam edeceği öngörülüyor: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

500 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

17 Mart 2025 itibarıyla 500 bin TL'ye en yüksek faizi veren banka ve aylık getirisi şöyle:

-Mevduat miktarı: 500 bin TL

-Mevduat oranı: yüzde 48

-Banka: Alternatif Bank, Anadolubank

-Vade: 32 gün

-Net Getiri: 17 bin 885 TL

Faiz indiriminin devam edeceği öngörülüyor: 250 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

1 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

17 Mart 2025 itibarıyla 1 milyon TL'ye en yüksek faizi veren banka ve aylık getirisi şöyle:

-Mevduat miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat oranı: yüzde 48

-Banka: Alternatif Bank, Anadolubank

-Vade: 32 gün

-Net Getiri: 35 bin 770 TL

TCMB faiz banka

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