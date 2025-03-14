En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!
Konut kredisi faiz oranları bankalar tarafından güncellenmeye devam ediyor. 1 milyon TL’lik kredilerde faiz oranları büyük farklar yaratırken,yurttaşlar en uygun kredi teklifini arıyor. İşte, Türkiye’deki bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları.
Ev sahibi olmayı planlayanlar için 2025 yılına girerken konut kredisi faiz oranları yeniden güncellenmeye devam ediyor.
Merkez Bankası'nın faiz indirim politikaları, özellikle ihtiyaç ve ticari kredilere yansımış olsa da, konut kredisi faiz oranları da etkilenmeye başladı.
KONUT SATIŞLARI ARTIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818'e ulaşmış durumda.
BANKALAR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI GÜNCELLEDİ Mİ?
Türkiye'nin önde gelen bankaları, 2025 yılı itibarıyla konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.
Ev almayı planlayanlar için faiz oranları büyük bir önem taşırken, her banka farklı faiz oranları ve ödeme planları sunuyor.
Peki, en düşük faiz oranları hangi bankalarda? 120 ay vadeli konut kredisi taksitleri ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları ve bankaların sunduğu ödeme planları:
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,89
Aylık Taksit: 58 bin 961 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 92 bin 664 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,25
Aylık Taksit: 52 bin 613 TL
Toplam Ödeme: 6 milyon 331 bin 923 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,81
Aylık Taksit: 38 bin 533 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 642 bin 738 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,25
Aylık Taksit: 33 bin 215 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 12 bin 419 TL
ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 722 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 819 bin 957 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 722 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 825 bin 457 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 3,14
Aylık Taksit: 32 bin 187 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 884 bin 300 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,69
Aylık Taksit: 28 bin 60 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 391 bin 784 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 2,84
Aylık Taksit: 29 bin 421 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 549 bin 364 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Taksit: 29 bin 512 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 569 bin 287 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Taksit: 29 bin 512 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 563 bin 227 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 2,88
Aylık Taksit: 29 bin 786 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 606 bin 293 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Taksit: 29 bin 878 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 598 bin 724 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 2,74
Aylık Taksit: 28 bin 512 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 436 bin 396 TL
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: Yüzde 2,68
Aylık Taksit: 27 bin 970 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 380 bin 42 TL
ALBARAKA TÜRK
Faiz Oranı: Yüzde 2,68
Aylık Taksit: 27 bin 970 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 384 bin 228 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- İsrail Şam'ı vurdu!
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü