En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

Konut kredisi faiz oranları bankalar tarafından güncellenmeye devam ediyor. 1 milyon TL’lik kredilerde faiz oranları büyük farklar yaratırken,yurttaşlar en uygun kredi teklifini arıyor. İşte, Türkiye’deki bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları.

Haber Merkezi
14 Mart 2025 Cuma, 14:06
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

Ev sahibi olmayı planlayanlar için 2025 yılına girerken konut kredisi faiz oranları yeniden güncellenmeye devam ediyor.

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz indirim politikaları, özellikle ihtiyaç ve ticari kredilere yansımış olsa da, konut kredisi faiz oranları da etkilenmeye başladı. 

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818'e ulaşmış durumda.

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

BANKALAR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI GÜNCELLEDİ Mİ?

Türkiye'nin önde gelen bankaları, 2025 yılı itibarıyla konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. 

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

Ev almayı planlayanlar için faiz oranları büyük bir önem taşırken, her banka farklı faiz oranları ve ödeme planları sunuyor. 

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

Peki, en düşük faiz oranları hangi bankalarda? 120 ay vadeli konut kredisi taksitleri ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları ve bankaların sunduğu ödeme planları:

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,89

Aylık Taksit: 58 bin 961 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 92 bin 664 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,25

Aylık Taksit: 52 bin 613 TL

Toplam Ödeme: 6 milyon 331 bin 923 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,81

Aylık Taksit: 38 bin 533 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 642 bin 738 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,25

Aylık Taksit: 33 bin 215 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 12 bin 419 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 31 bin 722 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 819 bin 957 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 31 bin 722 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 825 bin 457 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

ING

Faiz Oranı: Yüzde 3,14

Aylık Taksit: 32 bin 187 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 884 bin 300 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,69

Aylık Taksit: 28 bin 60 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 391 bin 784 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 2,84

Aylık Taksit: 29 bin 421 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 549 bin 364 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Taksit: 29 bin 512 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 569 bin 287 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Taksit: 29 bin 512 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 563 bin 227 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 2,88

Aylık Taksit: 29 bin 786 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 606 bin 293 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Taksit: 29 bin 878 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 598 bin 724 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 2,74

Aylık Taksit: 28 bin 512 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 436 bin 396 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: Yüzde 2,68

Aylık Taksit: 27 bin 970 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 380 bin 42 TL

En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu!

ALBARAKA TÜRK

Faiz Oranı: Yüzde 2,68

Aylık Taksit: 27 bin 970 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 384 bin 228 TL

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