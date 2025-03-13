Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Mart ayında TCMB faiz indirimi sonrası bankalar yatırımcılara yüzde 47'ye kadar yüksek mevduat faizi sunuyor. Hangi bankalar en yüksek faiz oranlarını veriyor? İşte Mart 2025'te en kazançlı mevduat fırsatları.

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 12:35
Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen hafta alınan faiz indirimi kararı, bankaların mevduat faiz oranlarını da etkiledi ve yatırımcıların gündeminde yerini aldı.

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti. 

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bu kararın ardından bankalarda parası olanlar, güncel mevduat faizi oranları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. 

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın aldığı kararın piyasalara etkisi büyük olurken, yatırımcılar "Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?" sorusunu sorar oldu.

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Mart 2025 itibarıyla bankalar, yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 47'ye kadar faiz oranı sunuyor. Ana para 300 bin TL ile en yüksek faiz veren bankalar ise şu şekilde sıralanıyor:

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

İŞ BANKASI

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 33,5

Net Kazanç: 7 bin 489 TL

Vade Sonu Tutar: 307 bin 489 TL

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ENPARA.COM

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 8 bin 718 TL

Vade Sonu Tutar: 308 bin 718 TL

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

GARANTİ BBVA

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 9 bin 501 TL

Vade Sonu Tutar: 309 bin 501 TL

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

DENİZBANK

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 9 bin 724 TL

Vade Sonu Tutar: 309 bin 724 TL

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 9 bin 948 TL

Vade Sonu Tutar: 309 bin 948 TL

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ODEA

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 10 bin 283 TL

Vade Sonu Tutar: 310 bin 283 TL

Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

FİBABANKA

Kiraz Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 10 bin 507 TL

Vade Sonu Tutar: 310 bin 507 TL

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