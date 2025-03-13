Mart 2025'te en yüksek mevduat faizi veren bankalar: 300 Bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Mart ayında TCMB faiz indirimi sonrası bankalar yatırımcılara yüzde 47'ye kadar yüksek mevduat faizi sunuyor. Hangi bankalar en yüksek faiz oranlarını veriyor? İşte Mart 2025'te en kazançlı mevduat fırsatları.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen hafta alınan faiz indirimi kararı, bankaların mevduat faiz oranlarını da etkiledi ve yatırımcıların gündeminde yerini aldı.
TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti.
Bu kararın ardından bankalarda parası olanlar, güncel mevduat faizi oranları hakkında araştırmalar yapmaya başladı.
Merkez Bankası'nın aldığı kararın piyasalara etkisi büyük olurken, yatırımcılar "Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?" sorusunu sorar oldu.
Mart 2025 itibarıyla bankalar, yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 47'ye kadar faiz oranı sunuyor. Ana para 300 bin TL ile en yüksek faiz veren bankalar ise şu şekilde sıralanıyor:
İŞ BANKASI
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 33,5
Net Kazanç: 7 bin 489 TL
Vade Sonu Tutar: 307 bin 489 TL
ENPARA.COM
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 8 bin 718 TL
Vade Sonu Tutar: 308 bin 718 TL
GARANTİ BBVA
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 9 bin 501 TL
Vade Sonu Tutar: 309 bin 501 TL
DENİZBANK
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 9 bin 724 TL
Vade Sonu Tutar: 309 bin 724 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 9 bin 948 TL
Vade Sonu Tutar: 309 bin 948 TL
ODEA
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 10 bin 283 TL
Vade Sonu Tutar: 310 bin 283 TL
FİBABANKA
Kiraz Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 10 bin 507 TL
Vade Sonu Tutar: 310 bin 507 TL
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