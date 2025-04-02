Yayınlanma: 02.04.2025 - 11:51

Güncelleme: 02.04.2025 - 11:51

Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 2025 yılı için 4 bin TL olarak belirlendi. Ancak hak sahiplerine 3 bin lira yatırıldı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi farklar yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından yapılan açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DUL VE YETİMLERE ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Emekli aylığı alanlara bu hafta 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise geçen yıl Kurban Bayramında olduğu gibi hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Hissesi yüzde 50 oranında olan dul ve yetim aylığı alanlara 1.500 TL, yüzde 25 oranında olanlara 750 TL ikramiye verilecek.

Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan dul eşe yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Hissesi yüzde 75 oranındaki kişilere bu hafta 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranlarına göre ödeme yapılıyor. İş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 900 TL, yüzde 40 olanlara 1.200 TL ikramiye verilecek.