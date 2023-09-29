Türkiye'ye gelecek Changan, Qiyuan'ın ilk modelini piyasaya sürdü

Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:11

Güncelleme: 29.09.2023 - 17:11

Türkiye'ye gelmek için gün sayan Çinli üretici Changan'ın yaklaşık bir ay önce tanıttığı elektrikli ve hibrid otomobillere yönelik yeni iştiraki Qiyuan, ilk modelinin satışına başladı. 4.90 uzunluğundaki Qiyuan A07 sedan, şu anda yaklaşık 21 bin 700 Euro'dan başlayan fiyatlarla elektrikli olarak sunuluyor. Bu fiyat karşılığında elektrikli sedan 255 beygir arkadan itişli ve Çin standartlarına göre 515 kilometre menzile ulaşmasını sağlayan 58 kWh batarya ile sunuluyor.

QIYUAN A07 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Saf bir elektrikli versiyonuna alternatif olarak, model hibrit olarak da satışa sunuluyor. Hibrit model Qiyuan A07 EREV 20 bin 300 Euro'dan başlıyor. Bu modelde 215 beygir güce sahip bir elektrik motor ve 94 beygir küçük bir içten yanmalı motora yer veriliyor. Çin standartlarına göre 200 kilometreye kadar menzil için 28 kWh kapasiteli bir batarya ile birleştiriliyor. Qiyuan bu yıl A05, A06 ve Q05 adında üç model daha piyasaya sürmeyi planlıyor.

Marka 2030 yılına kadar yıllık 1 milyon 500 bin araç satışına ulaşmayı ve 2025 yılına kadar on ürünü piyasaya sürmeyi hedefliyor. Temel olarak, ürün yelpazesi A, Q ve E0 serilerinden oluşacak. Qiyuan; Avatr ve Deepal'in ardından Changan'ın yeni enerji araçları sektöründe piyasaya süreceği üçüncü marka.

Lansman için Qiyuan A07, Çin standartlarına göre sırasıyla 515 ve 710 kilometre menzile izin verecek iki güç seviyesi (219 hp ve 255 hp) ve iki batarya seçeneği (58 kWh ve 80 kWh) ile sunulacak.

CHANGAN'IN 10 YILLIK PLANI

Ayrıca yeni Changan iştiraki on yılın sonuna kadar on araç modeli geliştirmeyi planladığını açıklarken Avatr dört, Deepal ise altı araç geliştirmeyi hedefliyor. Üç bölümün birlikte 2030 yılında yılda dört milyon araç satması beklenirken 2030 yılında toplam 5 milyon araç satışı hedefleniyor.