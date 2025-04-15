Finans devlerinden altın tahmini: Yeni zirve bekleniyor!
Altın fiyatları küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Finans kuruluşları da bu gelişmeler doğrultusunda beklentilerini yeniden şekillendiriyor.
Altın fiyatlarındaki yükseliş, Donald Trump yönetiminin gümrük vergisi uygulamalarıyla ticaret ve ekonomide oluşturduğu risklerin etkisiyle sürerken, büyük finans kuruluşları da tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye devam ediyor.
İşte küresel finans devlerinin güncellenmiş ons altın öngörüleri:
UBS, ons altın için tahminini 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara yükseltti.
Commerzbank, daha önce 2 bin 850 dolar olarak açıkladığı tahminini 3 bin dolara çıkardı.
Deutsche Bank, 2025 yılı için ortalama altın fiyatını 3 bin 139 dolar, 2026 için ise 3 bin 700 dolar olarak güncelledi. Önceki tahminler sırasıyla 2 bin 725 ve 2 bin 900 dolardı.
Goldman Sachs analistleri ise bu yıl sonunda altının ons fiyatının 3 bin 700 dolara ulaşmasını, 2026 ortasında ise 4 bin dolara kadar çıkmasını öngörüyor. Kuruluşun önceki yıl sonu tahmini 3 bin 300 dolardı.
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