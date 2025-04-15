Sürücüler dikkat: Ehliyete yeni düzenleme yolda! Uymayanın belgesine el konulacak
Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere uygulanacak cezaların artırılması ve yaşlı sürücüler için zorunlu test uygulaması gibi önemli düzenlemeler yeni taslakla gündeme geldi. Yeni adımların trafik güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
Yeni taslak düzenlemelere göre, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere verilecek para cezaları önemli ölçüde artırılacak. Kırmızı ışıkta geçme hız limitini aşma ve alkollü araç kullanma gibi ihlallerde daha ağır cezalar uygulanması planlanıyor.
CEZA SÜRELERİ UZATILACAK
Ayrıca, ehliyetine el konulan sürücüler için ceza sürelerinin uzatılması da gündemde. Bu önlemler sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla alınıyor.
YAŞLI SÜRÜCÜLERE TEST ŞARTI
Yaşlı sürücüler için getirilecek zorunlu test uygulaması ise taslağın en dikkat çekici maddelerinden biri. 65 yaş ve üzeri sürücüler, her yıl fiziksel ve psikolojik testlere tabi tutulacak ve bu testleri geçemeyenler trafikten kalıcı olarak men edilebilecek.
TASLAK TBMM'YE SUNULACAK
Taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Yapılacak düzenlemeler, trafik güvenliğini artırmayı ve kazaları önlemeyi amaçlıyor. Özellikle yaşla birlikte refleks ve dikkat kayıplarının yol açabileceği risklerin azaltılması hedefleniyor.
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