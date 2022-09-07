G20 ülkelerinin enflasyon oranları: En yüksek Türkiye

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00
<p>Dün Türkiye İstatistik Kurumu (<strong>TÜİK</strong>) ağustos ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.</p> <p>Buna göre enflasyon üst üste 15. ayda da yükselerek ağustosta yüzde 80’i aşıp <strong>24 yılın zirvesini gördü.</strong></p> <p>G20 ülkelerinin en son açıklanan enflasyon oranlarını sizin için derledik. <em><strong>İşte en düşükten en yükseye G20 ülkelerinin enflasyon oranları...</strong></em></p>

Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Buna göre enflasyon üst üste 15. ayda da yükselerek ağustosta yüzde 80’i aşıp 24 yılın zirvesini gördü.

G20 ülkelerinin en son açıklanan enflasyon oranlarını sizin için derledik. İşte en düşükten en yükseye G20 ülkelerinin enflasyon oranları...

<p><strong>Japonya:</strong> <em>Yüzde 2.6</em></p>

Japonya: Yüzde 2.6

<p><strong>Suudi Arabistan:</strong> <em>Yüzde 2.7</em></p>

Suudi Arabistan: Yüzde 2.7

<p><strong>Çin:</strong> <em>Yüzde 2.7</em></p>

Çin: Yüzde 2.7

<p><strong>Endonezya:</strong> <em>Yüzde 4.7</em></p>

Endonezya: Yüzde 4.7

<p><strong>Güney Kore:</strong> <em>Yüzde 5.7</em></p>

Güney Kore: Yüzde 5.7

<p><strong>Fransa:</strong> <em>Yüzde 5.8</em></p>

Fransa: Yüzde 5.8

<p><strong>Avustralya:</strong> <em>Yüzde 6.1</em></p>

Avustralya: Yüzde 6.1

<p><strong>Hindistan:</strong> <em>Yüzde 6.7</em></p>

Hindistan: Yüzde 6.7

<p><strong>Kanada:</strong> <em>Yüzde 7.6</em></p>

Kanada: Yüzde 7.6

<p><strong>Güney Afrika:</strong> <em>Yüzde 7.8</em></p>

Güney Afrika: Yüzde 7.8

<p><strong>Almanya:</strong> <em>Yüzde 7.9</em></p>

Almanya: Yüzde 7.9

<p><strong>Meksika:</strong> <em>Yüzde 8.2</em></p>

Meksika: Yüzde 8.2

<p><strong>İtalya:</strong> <em>Yüzde 8.4</em></p>

İtalya: Yüzde 8.4

<p><strong>ABD:</strong> <em>Yüzde 8.5</em></p>

ABD: Yüzde 8.5

<p><strong>Euro bölgesi:</strong> <em>Yüzde 9.1</em></p>

Euro bölgesi: Yüzde 9.1

<p><strong>Brezilya:</strong> <em>10.1</em></p>

Brezilya: 10.1

<p><strong>İngiltere:</strong> <em>Yüzde 10.1</em></p>

İngiltere: Yüzde 10.1

<p><strong>Rusya:</strong> <em>Yüzde 15.1</em></p>

Rusya: Yüzde 15.1

<p><strong>Arjantin:</strong> <em>Yüzde 69.2</em></p>

Arjantin: Yüzde 69.2

<p><strong>Türkiye:</strong> <em>Yüzde 80.2</em></p>

Türkiye: Yüzde 80.2

G20 ülkeleri enflasyon ağustos ayı enflasyon 2022

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