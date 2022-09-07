G20 ülkelerinin enflasyon oranları: En yüksek Türkiye
Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.
Buna göre enflasyon üst üste 15. ayda da yükselerek ağustosta yüzde 80’i aşıp 24 yılın zirvesini gördü.
G20 ülkelerinin en son açıklanan enflasyon oranlarını sizin için derledik. İşte en düşükten en yükseye G20 ülkelerinin enflasyon oranları...
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