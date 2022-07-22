Gautam Adani Bill Gates’i geçerek en zengin 4. kişi oldu

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 13:55
<p><span style="color: #212529; font-family: system-ui, -apple-system,;">Hintli milyarder <strong>Gautam Adani</strong>, dünyanın dördüncü en zengin insanı konumuna yükselerek <strong>Bill Gates</strong>’i yerinden etti.</span></p>

Hintli milyarder Gautam Adani, dünyanın dördüncü en zengin insanı konumuna yükselerek Bill Gates’i yerinden etti.

<p><em>Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre</em> Adani’nin net serveti bugün 112,5 milyar dolara yükseldi. Böylece <strong>Adani,</strong> Microsoft kurucu ortağı <strong>Gates’i</strong> 230 milyon dolarlık farkla geçti. Hintli iş insanının serveti bu yıl herkesten daha fazla arttı.</p>

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Adani’nin net serveti bugün 112,5 milyar dolara yükseldi. Böylece Adani, Microsoft kurucu ortağı Gates’i 230 milyon dolarlık farkla geçti. Hintli iş insanının serveti bu yıl herkesten daha fazla arttı.

<p>Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin bir numarasındaki isim olan <strong>Tesla CEO’su Elon Musk</strong>’ın serveti yılın başından bu yana 28,6 milyar dolar düşerken Amazon kurucusu Jeff Bezos’un servetindeki düşüş 44 milyar dolar oldu. Listenin üçüncü sırasındaki Fransız iş insanı<strong> Bernard Arnault’un</strong> serveti de bu yıl 41 milyar dolara yakın değer kaybetti. Bill Gates’in ise bu yıl servetinden <strong>25 milyar dolar silindi.</strong></p>

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin bir numarasındaki isim olan Tesla CEO’su Elon Musk’ın serveti yılın başından bu yana 28,6 milyar dolar düşerken Amazon kurucusu Jeff Bezos’un servetindeki düşüş 44 milyar dolar oldu. Listenin üçüncü sırasındaki Fransız iş insanı Bernard Arnault’un serveti de bu yıl 41 milyar dolara yakın değer kaybetti. Bill Gates’in ise bu yıl servetinden 25 milyar dolar silindi.

<p>Çoğu kişinin serveti düşerken Adani’nin bu yıl kazandığı <strong>servet 36 milyar dolar</strong> oldu. Diğer yandan <strong>Gates’in</strong> ve diğer teknoloji milyarderlerinin serveti teknoloji hisselerindeki çöküş nedeniyle küçüldü. Gates’in aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına yaptığı bağışlar servetinin azalmasında etkili oldu.</p>

Çoğu kişinin serveti düşerken Adani’nin bu yıl kazandığı servet 36 milyar dolar oldu. Diğer yandan Gates’in ve diğer teknoloji milyarderlerinin serveti teknoloji hisselerindeki çöküş nedeniyle küçüldü. Gates’in aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına yaptığı bağışlar servetinin azalmasında etkili oldu.

<p>Böylece imparatorluğunu<strong> tarım ticareti, kömür ve limanlar üzerine kuran Adani,</strong> geleneksel olarak ABD’li teknoloji girişimcilerinin yer aldığı servet sıralamasında yükselmeye devam etti. Adani’nin serveti ayrıca <strong>Hindistan Başbakanı Narendra Modi’</strong>nin inşa stratejisine uygun olarak  yeşil enerji, havaalanları, veri merkezleri, dijital hizmetler ve medya gibi alanlarda da hızla çeşitleniyor.</p>

Böylece imparatorluğunu tarım ticareti, kömür ve limanlar üzerine kuran Adani, geleneksel olarak ABD’li teknoloji girişimcilerinin yer aldığı servet sıralamasında yükselmeye devam etti. Adani’nin serveti ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin inşa stratejisine uygun olarak  yeşil enerji, havaalanları, veri merkezleri, dijital hizmetler ve medya gibi alanlarda da hızla çeşitleniyor.

<p><strong>SERVETİ UÇTU</strong></p> <p><strong>1980’lerin sonlarında üniversiteyi terk ederek bir tarım-ticaret firmasıyla yola çıkan</strong> Adani’nin servetinin büyük bölümü son iki yılda elde edildi.</p> <p>Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre <strong>Adani’nin serveti,</strong> <strong>16 Mart 2020</strong> tarihinde <strong>5,8 milyar</strong> dolar seviyesindeydi.</p> <p>2 Şubat 2021’de 35,9 milyar dolara ulaşan bu rakam, 7 Şubat itibarıyla 88,5 milyar dolara yükseldi. Adani’nin nisan ayında 100 milyar doları aşan serveti onun Elon Musk ve Jeff Bezos’un da olduğu seçkinler kulübüne üst sıralardan girmesini sağladı.</p> <p>Böylece 59 yaşındaki Adani’nin serveti, iki yılda 20 kat arttı. Kömür üretimi ve ticareti ile liman işletmeciliği ile tanınan Adani, son yıllarda yenilenebilir enerji ve medya yatırımlarıyla da adında</p>

SERVETİ UÇTU

1980’lerin sonlarında üniversiteyi terk ederek bir tarım-ticaret firmasıyla yola çıkan Adani’nin servetinin büyük bölümü son iki yılda elde edildi.

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre Adani’nin serveti, 16 Mart 2020 tarihinde 5,8 milyar dolar seviyesindeydi.

2 Şubat 2021’de 35,9 milyar dolara ulaşan bu rakam, 7 Şubat itibarıyla 88,5 milyar dolara yükseldi. Adani’nin nisan ayında 100 milyar doları aşan serveti onun Elon Musk ve Jeff Bezos’un da olduğu seçkinler kulübüne üst sıralardan girmesini sağladı.

Böylece 59 yaşındaki Adani’nin serveti, iki yılda 20 kat arttı. Kömür üretimi ve ticareti ile liman işletmeciliği ile tanınan Adani, son yıllarda yenilenebilir enerji ve medya yatırımlarıyla da adında

Bill Gates Gautam Adani Hindistan Dünyanın en zengin insanı listesi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler