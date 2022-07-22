Gautam Adani Bill Gates’i geçerek en zengin 4. kişi oldu

SERVETİ UÇTU

1980’lerin sonlarında üniversiteyi terk ederek bir tarım-ticaret firmasıyla yola çıkan Adani’nin servetinin büyük bölümü son iki yılda elde edildi.

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre Adani’nin serveti, 16 Mart 2020 tarihinde 5,8 milyar dolar seviyesindeydi.

2 Şubat 2021’de 35,9 milyar dolara ulaşan bu rakam, 7 Şubat itibarıyla 88,5 milyar dolara yükseldi. Adani’nin nisan ayında 100 milyar doları aşan serveti onun Elon Musk ve Jeff Bezos’un da olduğu seçkinler kulübüne üst sıralardan girmesini sağladı.

Böylece 59 yaşındaki Adani’nin serveti, iki yılda 20 kat arttı. Kömür üretimi ve ticareti ile liman işletmeciliği ile tanınan Adani, son yıllarda yenilenebilir enerji ve medya yatırımlarıyla da adında