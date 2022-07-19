Tesla otomobillerin adeta oyuncu bilgisayarına dönüşeceği tarih açıklandı

19 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Elon Musk'tan Tesla ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda, Tesla otomobillere getirilecek Steam entegrasyonu için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Webtekno'da yer alan habere göre, Elon Musk tarafından yapılan açıklamalarda, entegrasyon çalışmalarının devam ettiği ve Tesla'daki bilgi-eğlence ekranlarının Steam'deki tüm oyunları açabilecek potansiyelde olduğu ifade edilmişti.

Elon Musk, oyun tutkunu yetişkinlerin merakını çeken konuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Steam entegrasyonu için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinden bahseden Musk, Ağustos 2022'yi işaret etti. Musk'a göre Tesla otomobiller, çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki ay itibarıyla Steam çalıştırmaya başlayacak.