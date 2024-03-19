Gözler Merkez Bankası'na çevrildi... Sürpriz bir adım gelebilir mi? İşte son faiz tahminleri

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Reuters anketi: Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB) genel seçimler sonrası başladığı faiz artış döngüsünü tamamladığına yönelik mesajları sonrası şubat ayında bir haftalık repo faizinin yüzde 45'te sabit kalması bekleniyor.

AA Finans'ın beklenti anketi: Ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Bloomberg HT anketi: 24 kurumun medyan beklentisi de politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde.

Öte yandan ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, yerli ekonomistler en az 500 baz puan faiz artışı gerekliliği olduğunu belirtirken bazı ekonomistler çok daha güçlü bir artırımla martta olmasa bile nisanda politika faizinin yüzde 60 ve üzerine çekilebileceğini kaydetti.

TEPAV ise yayımladığı 'Para Politikası Değerlendirme Notu'nda, politika faizinin 500 baz puan artırılması gerektiğine dikkat çekti ve verilere bağlı olarak ilave sıkılaşmanın da yapılabileceğinin belirtilmesi gerektiğini değerlendirdi.