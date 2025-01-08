Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları…
8 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 8 Ocak 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 8 Ocak 2025 Çarşamba...
Gram altın: 3 bin 7 TL
Çeyrek altın: 4 bin 997 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 906 TL
Ons altın: 2 bin 647 dolar
Yarım altın: 9 bin 991 TL
Tam altın: 19 bin 938 TL
Gremse altın: 49 bin 970 TL
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