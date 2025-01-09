Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 9 Ocak 2025 Perşembe kilogram altın fiyatı...

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 9 Ocak 2025 Perşembe kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:21

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 48 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 46 bin lira, en yüksek 3 milyon 53 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 48 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 43 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 372 milyon 190 bin 688 lira, işlem miktarı ise 451,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 435 milyon 143 bin 348 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Anadolubank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


Etiketler: #altın #Altın borsası #kmktp

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