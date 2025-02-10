Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…
10 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 10 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 10 Şubat 2025 Pazartesi...
Gram altın: 3 bin 330 TL
Çeyrek altın: 5 bin 529 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 28 TL
Ons altın: 2 bin 876 dolar
Yarım altın: 11 bin 60 TL
Tam altın: 21 bin 835 TL
Gremse altın: 54 bin 755 TL
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