Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

10 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 10 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Haber Merkezi
10 Şubat 2025 Pazartesi, 09:33
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 10 Şubat 2025 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 330 TL

Çeyrek altın: 5 bin 529 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 28 TL

Ons altın: 2 bin 876 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 60 TL

Tam altın: 21 bin 835 TL

Gremse altın: 54 bin 755 TL

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