Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…
7 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 7 Şubat 2025 Cuma...
Gram altın: 3 bin 319 TL
Çeyrek altın: 5 bin 512 TL
Cumhuriyet altını: 21 bin 955 TL
Ons altın: 2 bin 868 Dolar
Yarım altın: 11 bin 23 TL
Tam altın: 21 bin 725 TL
Gremse altın: 54 bin 502 TL
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