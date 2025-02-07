Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

7 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
07 Şubat 2025 Cuma, 09:35
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 7 Şubat 2025 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 319 TL

Çeyrek altın: 5 bin 512 TL

Cumhuriyet altını: 21 bin 955 TL

Ons altın: 2 bin 868 Dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 23 TL

Tam altın: 21 bin 725 TL

Gremse altın: 54 bin 502 TL

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