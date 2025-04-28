Yüksek enflasyon bütçeleri zorluyor: Asgari ücret açlık sınırının altında!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:09

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:09

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı KAMU-AR’ın Nisan 2025 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürebilmesi için gereken harcamalar, enflasyonun etkisiyle önemli bir artış gösterdi. Buna göre açlık sınırı bir ayda 452 lira yükselerek 26 bin 178 liraya çıkarken, yoksulluk sınırı da bin 182 lira artarak 79 bin 413 liraya ulaştı.

YOKSULLUK SINIRI ARTIŞI ASGARİ ÜCRETE YAKLAŞIYOR

Araştırmada, yüksek enflasyonun yalnızca gıda ürünlerinde değil, barınma ve ulaştırma gibi temel ihtiyaç alanlarında da fiyat artışlarına yol açtığı belirtildi. Son bir yıl içinde açlık sınırı 6 bin 288 lira, yoksulluk sınırı ise 21 bin 208 lira arttı.

ASGARİ ÜCRET NİSAN İTİBARIYLA AÇLIK SINIRININ ALTINDA

KAMU-AR verilerine göre, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücret, nisan itibarıyla açlık sınırının 4 bin 74 lira altında kaldı. Bu durum dört kişilik bir ailenin yalnızca 25 günlük gıda ihtiyacını karşılayabilecek bir seviyeye işaret ediyor. Ailede iki kişinin asgari ücretle çalışması durumunda dahi toplam gelir yoksulluk sınırına ulaşamıyor.

Ayrıca, yıl içinde 14 bin 469 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylığının sadece 16 günlük beslenme harcamasına yetebileceği belirlendi.

GIDA DIŞI HARCAMALAR ARTTI

Araştırmada, Ankara’daki en yoğun alışveriş yapılan marketlerden alınan fiyatlarla yapılan hesaplamalar dikkat çekti. Et, balık ve yumurta için aylık harcama 7 bin 920 lira olurken, süt, yoğurt ve peynir için bu rakam 5 bin 297 lira olarak hesaplandı.

Taze sebze ve meyve için gereken toplam harcama ise 6 bin 244 liraya çıktı. Ekmek, un ve makarna gibi temel ürünler için yapılması gereken harcama 2 bin 172 lira, pirinç ve bulgur harcamaları ise 997 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı hesaplanırken dikkate alınan gıda dışı harcamalarda da artış gözlendi. Nisan ayında barınma (kira dâhil) giderleri ortalama 14 bin 765 lira, ulaştırma giderleri 14 bin 575 lira, ev eşyası harcamaları ise 6 bin 497 liraya çıktı.

HARCAMALAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Sağlık harcamaları ortalama 2 bin 313 lira, haberleşme giderleri bin 528 lira, eğitim harcamaları ise 1.471 lira seviyesinde gerçekleşti. Tatil ve otel harcamaları 5 bin 751 liraya, çeşitli mal ve hizmetler için yapılan harcamalar ise 2 bin 870 liraya kadar yükseldi.

KAMU-AR, yetişkin erkek için açlık sınırını 7 bin 643 lira, yetişkin kadın için 6 bin lira, genç birey için 8 bin 178 lira ve çocuk için 4 bin 357 lira olarak hesapladı. Bu rakamlar, her bireyin günlük kalori ihtiyacı esas alınarak belirlendi.

YOKSULLUK SINIRI ARTTI

Dört kişilik bir ailenin insana yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli toplam harcama tutarı, Nisan 2025 itibarıyla 79 bin 413 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı, son bir ayda 1 bin 183 lira, yılbaşından bu yana 8 bin 365 lira ve son bir yılda ise 21 bin 208 lira artış gösterdi.