Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi
29 Nisan 2025 Salı, 09:36
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

ÇİN'İN ALTIN TÜKETİMİ DÜŞTÜ

Çin Altın Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, yüksek altın fiyatlarının altın takılara olan talebi azaltmaya devam etmesi nedeniyle Çin'in altın tüketimi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,96 düşüşle 290 bin 492 tona düştü.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatlarındaki artış tüketici davranışlarında bir değişime yol açarken, altın süs eşyaları ve takılar gibi geleneksel altın ürünleri yerini yatırım aracı olarak külçe ve sikke altına bıraktı.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Altın mücevherat tüketimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 26,85 düşüşle 134 bin 531 tona gerilerken, jeopolitik belirsizlik ve ekonomik dalgalanma ortamında güvenli liman arayan yatırımcıların etkisiyle külçe ve sikke altın tüketimi yüzde 29,81 artışla 138 bin 18 tona yükseldi.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 4 bin 90 TL

Çeyrek altın: 6 bin 790 TL

Cumhuriyet altını: 27 bin 58 TL

Ons altın: 3 bin 317 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 13 bin 581 TL

Tam altın: 26 bin 879 TL

Gremse altın: 67 bin 404 TL

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