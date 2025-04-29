Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı altın fiyatları…

ÇİN'İN ALTIN TÜKETİMİ DÜŞTÜ

Çin Altın Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, yüksek altın fiyatlarının altın takılara olan talebi azaltmaya devam etmesi nedeniyle Çin'in altın tüketimi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,96 düşüşle 290 bin 492 tona düştü.