Ünlü şirketten kişisel veriler çalındı: Müşteriler risk altında!
Hertz Global, Türkiye de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği ülkelerde, bir tedarikçi kaynaklı veri ihlali nedeniyle bazı müşterilerinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığını doğruladı. Şirket, güvenlik açığı nedeniyle iletişim bilgileri, kredi kartı ve sürücü belgesi gibi hassas verilerin çalındığını açıkladı.
Türkiye’de de faaliyet gösteren küresel araç kiralama şirketi Hertz Global, geçtiğimiz günlerde büyük bir veri ihlali yaşadığını duyurdu. Şirket, kişisel verilerin bir tedarikçi kaynaklı güvenlik açığı nedeniyle sızdırıldığını ve bazı müşterilerin iletişim bilgileri, kredi kartı bilgileri ve sürücü belgesi gibi hassas verilerinin çalındığını açıkladı.
HASSAS VERİLERİ İÇERİYOR
Hertz, tedarikçi Cleo Communications’ın 2024 Ekim ve aralık aylarında yaşanan güvenlik açıkları nedeniyle bilgisayar korsanlarının veriye erişmiş olabileceğini duyurdu. Olayda bazı müşteri bilgileri dolandırıcılık amacıyla kullanılabilirken şirket kendi ağlarının etkilenmediğini ve dolandırıcılık vakalarına dair herhangi bir bildirim almadıklarını belirtti.
Etkilenen veriler arasında müşteri isimleri iletişim bilgileri, kredi kartı bilgileri ve sürücü ehliyeti bilgilerinin yanı sıra bir kısmın sosyal güvenlik veya pasaport bilgileri gibi daha hassas verileri içerdiği açıklandı.
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