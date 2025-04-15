Ünlü şirketten kişisel veriler çalındı: Müşteriler risk altında!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:43

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:43

Türkiye’de de faaliyet gösteren küresel araç kiralama şirketi Hertz Global, geçtiğimiz günlerde büyük bir veri ihlali yaşadığını duyurdu. Şirket, kişisel verilerin bir tedarikçi kaynaklı güvenlik açığı nedeniyle sızdırıldığını ve bazı müşterilerin iletişim bilgileri, kredi kartı bilgileri ve sürücü belgesi gibi hassas verilerinin çalındığını açıkladı.

HASSAS VERİLERİ İÇERİYOR

Hertz, tedarikçi Cleo Communications’ın 2024 Ekim ve aralık aylarında yaşanan güvenlik açıkları nedeniyle bilgisayar korsanlarının veriye erişmiş olabileceğini duyurdu. Olayda bazı müşteri bilgileri dolandırıcılık amacıyla kullanılabilirken şirket kendi ağlarının etkilenmediğini ve dolandırıcılık vakalarına dair herhangi bir bildirim almadıklarını belirtti.

Etkilenen veriler arasında müşteri isimleri iletişim bilgileri, kredi kartı bilgileri ve sürücü ehliyeti bilgilerinin yanı sıra bir kısmın sosyal güvenlik veya pasaport bilgileri gibi daha hassas verileri içerdiği açıklandı.