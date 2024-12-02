Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

2 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 2 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2024 Pazartesi, 09:36
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 2 Aralık 2024 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 935 TL

Çeyrek altın: 4 bin 947 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 715 TL

Ons altın: 2 bin 629 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 895 TL

Gremse altın: 49 bin 403 TL

Tam altın: 19 bin 701 TL

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