Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…
2 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 2 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 2 Aralık 2024 Pazartesi...
Gram altın: 2 bin 935 TL
Çeyrek altın: 4 bin 947 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 715 TL
Ons altın: 2 bin 629 dolar
Yarım altın: 9 bin 895 TL
Gremse altın: 49 bin 403 TL
Tam altın: 19 bin 701 TL
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