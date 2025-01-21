Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…
21 Ocak 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 21 Ocak 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 21 Ocak 2025 Salı...
Gram altın: 3 bin 117 TL
Çeyrek altın: 5 bin 128 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 426 TL
Ons altın: 2 bin 724 dolar
Yarım altın: 10 bin 256 TL
Tam altın: 20 bin 229 TL
Gremse altın: 50 bin 728 TL
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