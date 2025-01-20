Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 20 Ocak 2025 Pazartesi kilogram altın fiyatı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 20 Ocak 2025 Pazartesi kilogram altın fiyatı
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AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 17:43

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 110 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 111 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 3 milyon 110 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 92 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 525 milyon 429 bin 935,46 lira, işlem miktarı ise 816,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 525 milyon 775 bin 130,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.


Etiketler: #altın #Altın borsası #Altın piyasası #kmktp

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