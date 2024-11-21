Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

21 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 21 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2024 Perşembe, 09:57
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 657 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde son durum ne? İşte rakamlar... 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın:  2 bin 945 TL

Çeyrek altın: 5 bin 140 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 497 TL

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 279 TL

Gremse altın: 50 bin 412 TL

Tam altın: 20 bin 103 TL

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