Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…
21 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 21 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 657 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde son durum ne? İşte rakamlar...
Gram altın: 2 bin 945 TL
Çeyrek altın: 5 bin 140 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 497 TL
Yarım altın: 10 bin 279 TL
Gremse altın: 50 bin 412 TL
Tam altın: 20 bin 103 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Rekabet Kurumu onayladı: Koç Holding dev satın alım!
- Bahçeli'yle sürpriz görüşme!
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- Bahçeli'nin 'Öcalan çağrısını' nasıl yorumladı?
- BRICS'e 'ortak ülke' olma davetini kabul etti
- Meclis'te arbede
- Acun Ilıcalı hakkında 'bahis' soruşturması
- Storm Shadow füzesi Rusya'ya ateşlendi!