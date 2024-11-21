Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 657 dolar seviyelerinde bulunurken diğer altın türlerinde son durum ne? İşte rakamlar...