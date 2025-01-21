Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?

Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:38

Güncelleme: 21.01.2025 - 13:38

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 artışla 10.035,49 puana yükseldi.

Dün 10.029,31 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 20,49 puan ve yüzde 0,20 azalışla 10.008,82 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,18 puan artışla 10.035,49 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.989,37, en yüksek 10.076,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,54 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 1,28 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı değer kazanırken, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ile Koç Holding oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 721 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,43, bileşik getirisi yüzde 38,57 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0350, sterlin/dolar paritesi 1,2250 ve dolar/yen paritesi 155,90 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,62 liradan, Euro 36,88 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 2 bin 721 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 78,6 dolardan işlem görüyor.